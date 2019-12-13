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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-13T15:23+0300
https://ria.ru/20191213/1562362867.html
Руденя: на образовательный проект в Верхневолжье выделены 1,2 млн руб
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РИА Новости

Руденя: на образовательный проект в Верхневолжье выделены 1,2 млн руб

15:23 13.12.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиРуденя: В Верхневолжье вводятся новые меры поддержки семей с детьми
Руденя: В Верхневолжье вводятся новые меры поддержки семей с детьми
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 13 дек – РИА Новости. Власти Тверской области выделили из бюджета в этом году на образовательный проект "Нас пригласили в Кванториум" 1,2 миллиона рублей.
Проект реализуется в регионе с начала этого года по инициативе губернатора области Игоря Рудени.
Интерактивная программа проекта рассчитана в основном на учеников седьмых классов. Мероприятие проводится в формате квеста: ребята знакомятся с миром современных технологий, виртуальной и дополненной реальностью, учатся управлять роботами и квадрокоптерами, работать 3D-ручками.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, вопрос о выделении средств рассматривался в числе других вопросов в пятницу на заседании президиума правительства области, которое провел глава региона. Деньги пойдут на организацию подвоза и питания ребят из районов Верхневолжья. До конца декабря современную образовательную площадку посетят еще 1800 школьников.
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Детский технопарк "Кванториум" в Твери был создан в 2018 году. Уникальная высокотехнологичная площадка дополнительного образования детей и подростков в сфере инженерных наук открыта на базе Тверского областного Центра юных техников. Там проходят занятия для почти тысячи тверских школьников в возрасте от 12 до 17 лет.
В пресс-службе отметили, что участие в региональном проекте в этом году в общей сложности принимают три тысячи школьников из всех 42 муниципалитетов области.
По мнению губернатора Игоря Рудени, задача властей Венрхневолжья - обеспечить образование детей в современном формате и в городах, и в сельской местности. "Проект "Кванториум" даёт возможность не просто увидеть современные технологии на картинке, но и научиться их применять на практике", — считает глава региона.
В рамках национального проекта "Образование" в Тверской области создается сеть лабораторий детского технопарка "Кванториум". В 2019 году распределены 8 грантов для школ Верхневолжья на создание мини-"Кванториумов". При областной поддержке школы смогут приобрести современное оборудование – 3D принтеры, компьютеры, а также мебель и необходимую для учебы технику.
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Тверская областьКванториумИгорь Руденя
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