Руденя: на образовательный проект в Верхневолжье выделены 1,2 млн руб

ТВЕРЬ, 13 дек – РИА Новости. Власти Тверской области выделили из бюджета в этом году на образовательный проект "Нас пригласили в Кванториум" 1,2 миллиона рублей.

Проект реализуется в регионе с начала этого года по инициативе губернатора области Игоря Рудени

Интерактивная программа проекта рассчитана в основном на учеников седьмых классов. Мероприятие проводится в формате квеста: ребята знакомятся с миром современных технологий, виртуальной и дополненной реальностью, учатся управлять роботами и квадрокоптерами, работать 3D-ручками.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, вопрос о выделении средств рассматривался в числе других вопросов в пятницу на заседании президиума правительства области, которое провел глава региона. Деньги пойдут на организацию подвоза и питания ребят из районов Верхневолжья. До конца декабря современную образовательную площадку посетят еще 1800 школьников.

Детский технопарк " Кванториум " в Твери был создан в 2018 году. Уникальная высокотехнологичная площадка дополнительного образования детей и подростков в сфере инженерных наук открыта на базе Тверского областного Центра юных техников. Там проходят занятия для почти тысячи тверских школьников в возрасте от 12 до 17 лет.

В пресс-службе отметили, что участие в региональном проекте в этом году в общей сложности принимают три тысячи школьников из всех 42 муниципалитетов области.

По мнению губернатора Игоря Рудени, задача властей Венрхневолжья - обеспечить образование детей в современном формате и в городах, и в сельской местности. "Проект "Кванториум" даёт возможность не просто увидеть современные технологии на картинке, но и научиться их применять на практике", — считает глава региона.