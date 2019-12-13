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Ключевую ставку могли бы понизить сильнее, считают в Госдуме
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РИА Новости

Ключевую ставку могли бы понизить сильнее, считают в Госдуме

14:52 13.12.2019 (обновлено: 14:53 13.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков во время конференции "Российский фондовый рынок". 21 мая 2019
Депутат Государственной Думы РФ, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков во время конференции Российский фондовый рынок. 21 мая 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Исходя из инфляционных условий, потенциал для снижения ключевой ставки Банка России больше, чем 0,25 процентного пункта, на которые ЦБ скорректировал её сегодня, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.
Банк России ранее в пятницу по итогам пятого заседания подряд снизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых, обновив ее минимум с марта 2014 года. При этом, как следует из заявления регулятора, годовая инфляция в России сложится ниже 3% в следующем квартале, а по итогам всего 2020 года составит 3,5-4%.
"Потенциал для снижения ключевой ставки сегодня был больше, поскольку, по прогнозам Минэкономразвития, инфляция в первом квартале 2020 года опустится ниже 3%", - заявил Аксаков журналистам.
Поэтому очевидно, что Банк России продолжит последовательное смягчение денежно-кредитной политики, но будет делать это более медленными темпами, считает глава комитета Госдумы.
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10 декабря, 15:31
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И, по его мнению, именно последовательность в снижении ставки в среднесрочной перспективе для рынка важнее абсолютных показателей. В частности, стабильная денежно-кредитная политика позволяет банкам прогнозировать динамику процентных ставок на больший период времени, лучше оценивать риски и эффективнее кредитовать предприятия и частных клиентов, указывает он.
Положительный эффект от последовательной денежно-кредитной политики уже заметен - ипотека дешевеет, объемы выдачи ипотечных кредитов растут, становится доступнее жилье в кредит. В корпоративном секторе также наметилось оживление кредитования, хотя говорить об устойчивой тенденции пока рано, заключил глава комитета Госдумы.
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Госдума РФЦентральный Банк РФАнатолий АксаковРоссияЭкономика
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