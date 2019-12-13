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Религия и мировоззрение
2019-12-13T16:19+0300
https://ria.ru/20191213/1562360554.html
Кипрский иерарх о ПЦУ: больше нельзя оставаться нейтральным
https://cdn23.img.ria.ru/images/138765/81/1387658198_0:215:1374:988_1036x0_80_0_0_665bda4a2797da38cdaa6c037c39d253.jpg
РИА Новости

Кипрский иерарх о ПЦУ: больше нельзя оставаться нейтральным

14:47 13.12.2019 (обновлено: 16:19 13.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриаршее служение в честь 1025-летия Крещения Руси
Патриаршее служение в честь 1025-летия Крещения Руси
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Кипрская православная церковь признает в качестве канонического епископа Киева только митрополита Онуфрия (УПЦ), по украинскому вопросу необходимо созывать Всеправославный собор, заявил митрополит Морфский Неофит (Масурас).
Ранее к созыву всеправославного совещания для предотвращения раскола православного мира призвали предстоятели Иерусалимской и Албанской церквей, к ним также присоединились несколько иерархов Элладской церкви.

"Для канонической Церкви есть только один канонический митрополит. Кипрская церковь, и я как митрополит Морфу, признаем Онуфрия в качестве канонического митрополита Киевского", - сказал иерарх Кипрской церкви, слова которого приводит православный портал Orthodox Times.

Митрополит Неофит также поддержал идею созыва Всеправославного собора, подчеркнув при этом, что больше до его проведения нельзя "оставаться нейтральным". "Кого мы столько лет знаем, как канонического архиерея? Киевского митрополита Онуфрия. Он все еще канонический митрополит Киева и всей Украины. Онуфрий – это личность, исполненная Святого Духа", - подчеркнул иерарх.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
6 декабря, 14:44Религия и мировоззрение
Глава РПЦ поблагодарил Православную церковь в Америке за поддержку УПЦ
Ранее в поддержку канонической Украинской православной церкви также выступил другой кипрский иерарх – митрополит Лимассольский Афанасий. В то же время, в целом, Кипрская церковь занимает осторожную позицию после создания так называемой "Православной церкви Украины", явно не поддерживая ни Константинопольский, ни Московский патриархаты.
В конце 2018 года по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали также первоиерархи Александрийской и Элладской церквей.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦМитрополит Киевский и всея Украины ОнуфрийПетр ПорошенкоКиевУкраинаВ мире
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