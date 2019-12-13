Кипрский иерарх о ПЦУ: больше нельзя оставаться нейтральным

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Кипрская православная церковь признает в качестве канонического епископа Киева только Кипрская православная церковь признает в качестве канонического епископа Киева только митрополита Онуфрия (УПЦ), по украинскому вопросу необходимо созывать Всеправославный собор, заявил митрополит Морфский Неофит (Масурас).

Ранее к созыву всеправославного совещания для предотвращения раскола православного мира призвали предстоятели Иерусалимской и Албанской церквей, к ним также присоединились несколько иерархов Элладской церкви.

"Для канонической Церкви есть только один канонический митрополит. Кипрская церковь, и я как митрополит Морфу, признаем Онуфрия в качестве канонического митрополита Киевского", - сказал иерарх Кипрской церкви, слова которого приводит православный портал Orthodox Times.

Митрополит Неофит также поддержал идею созыва Всеправославного собора, подчеркнув при этом, что больше до его проведения нельзя "оставаться нейтральным". "Кого мы столько лет знаем, как канонического архиерея? Киевского митрополита Онуфрия. Он все еще канонический митрополит Киева и всей Украины. Онуфрий – это личность, исполненная Святого Духа", - подчеркнул иерарх.

Ранее в поддержку канонической Украинской православной церкви также выступил другой кипрский иерарх – митрополит Лимассольский Афанасий. В то же время, в целом, Кипрская церковь занимает осторожную позицию после создания так называемой "Православной церкви Украины", явно не поддерживая ни Константинопольский, ни Московский патриархаты.