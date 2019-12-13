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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-13T16:52+0300
https://ria.ru/20191213/1562360382.html
Главную елку страны установят 23 декабря
https://cdn23.img.ria.ru/images/156236/96/1562369630_0:151:3166:1931_1036x0_80_0_0_ebdc93d7901c35bc9718c17339274f68.jpg
РИА Новости

Главную елку страны установят 23 декабря

14:45 13.12.2019 (обновлено: 16:52 13.12.2019)
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© Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРубка главной новогодней елки страны на территории Бородинского лесничества Московской области. 13 декабря 2019
Рубка главной новогодней елки страны на территории Бородинского лесничества Московской области. 13 декабря 2019
© Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Рубка главной новогодней елки страны на территории Бородинского лесничества Московской области. 13 декабря 2019
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Главную новогоднюю елку России установят на Соборной площади Кремля 23 декабря, предварительно дерево простоит до 10 января, сообщил начальник штаба управления делами президента Анатолий Качанов.
Ранее специалисты управделами президента России сообщили, что выбранная елка будет отправлена в Москву 15 декабря на специальном автопоезде. Возраст спиленного дерева составляет 90 лет, высота – 25 метров, размах нижних ветвей – 6 метров. В пятницу лесники торжественно срубили дерево.
"По поручению президента Владимира Владимировича Путина мы в 20-й раз проводим это мероприятие... Мы проводим большую работу в плане подготовки. В этом году мы посмотрели 19 елок в Подмосковье на предмет выбора общероссийской новогодней елки. Эта елка будет стоять на Соборной площади. Мы ее нарядим и поставим 23-го числа... Каждая елка – индивидуальна, со своими извилинами и прочее. Эта елка пирамидальная. Она близка к идеальной", - сказал Качанов на торжественной церемонии спиливания елки.
© Пресс-служба губернатора Московской областиГлавная новогодняя елка Москвы
Главная новогодняя елка Москвы
© Пресс-служба губернатора Московской области
Главная новогодняя елка Москвы
Он напомнил, что ежегодно из елки делаются разные поделки и сувениры, например, клюшки или скворечники, однако судьба дерева в этом году пока находится в секрете.
"Елка будет стоять числа до 10 января точно. Но окончательного решения нет", - заключил Качанов.
Украшение Новогодней елки на Соборной площади Кремля
Вчера, 14:26Новый год—2020
Главная елка России
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Новый год—2020Владимир ПутинМосковская областьРоссияОбщество
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