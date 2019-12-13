Главную елку страны установят 23 декабря

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Главную новогоднюю елку России установят на Соборной площади Кремля 23 декабря, предварительно дерево простоит до 10 января, сообщил начальник штаба управления делами президента Анатолий Качанов.
Ранее специалисты управделами президента России сообщили, что выбранная елка будет отправлена в Москву 15 декабря на специальном автопоезде. Возраст спиленного дерева составляет 90 лет, высота – 25 метров, размах нижних ветвей – 6 метров. В пятницу лесники торжественно срубили дерево.
"По поручению президента Владимира Владимировича Путина мы в 20-й раз проводим это мероприятие... Мы проводим большую работу в плане подготовки. В этом году мы посмотрели 19 елок в Подмосковье на предмет выбора общероссийской новогодней елки. Эта елка будет стоять на Соборной площади. Мы ее нарядим и поставим 23-го числа... Каждая елка – индивидуальна, со своими извилинами и прочее. Эта елка пирамидальная. Она близка к идеальной", - сказал Качанов на торжественной церемонии спиливания елки.
© Пресс-служба губернатора Московской областиГлавная новогодняя елка Москвы
© Пресс-служба губернатора Московской области
Главная новогодняя елка Москвы
Он напомнил, что ежегодно из елки делаются разные поделки и сувениры, например, клюшки или скворечники, однако судьба дерева в этом году пока находится в секрете.
"Елка будет стоять числа до 10 января точно. Но окончательного решения нет", - заключил Качанов.
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