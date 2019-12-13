Главную елку страны установят 23 декабря

"По поручению президента Владимира Владимировича Путина мы в 20-й раз проводим это мероприятие... Мы проводим большую работу в плане подготовки. В этом году мы посмотрели 19 елок в Подмосковье на предмет выбора общероссийской новогодней елки. Эта елка будет стоять на Соборной площади. Мы ее нарядим и поставим 23-го числа... Каждая елка – индивидуальна, со своими извилинами и прочее. Эта елка пирамидальная. Она близка к идеальной", - сказал Качанов на торжественной церемонии спиливания елки.