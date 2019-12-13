Власти КЧР улучшат материально-техническую базу школ и детсадов

ЧЕРКЕССК, 13 дек – РИА Новости. Новое оборудование получат в рамках национальных проектов "Образование и "Демография" школы и детские сады Карачаево-Черкесии, сообщил в Инстаграме глава республики . Новое оборудование получат в рамках национальных проектов "Образование и "Демография" школы и детские сады Карачаево-Черкесии, сообщил в Инстаграме глава республики Рашид Темрезов

По его словам, регион должен выйти на новый уровень качества образования в том числе – улучшив материально-техническую базу в рамках реализуемых в республике нацпроектов "Образование", "Демография".

Десятки школ получат оборудование для мастерских, комплексы и игровые наборы, диагностические и дидактические пособия, мобильную мебель и т.д

Темрезов отметил, что также в КЧР "проработают возможность создания на базе новых школ в Черкесске и в одном из районов республики двух лицеев от лучших федеральных вузов страны технического и сельскохозяйственного профиля".

"Еще одна интересная практика, которую мы можем применить и у себя – платформа Московской электронной школы с уникальным сочетанием традиционного образования и цифровых технологий. Это будет интересно и детям, и педагогам", - написал Темрезов.