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Карачаево-Черкесская Республика
2019-12-13T14:43+0300
https://ria.ru/20191213/1562360238.html
Власти КЧР улучшат материально-техническую базу школ и детсадов
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РИА Новости

Власти КЧР улучшат материально-техническую базу школ и детсадов

14:43 13.12.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 13 дек – РИА Новости. Новое оборудование получат в рамках национальных проектов "Образование и "Демография" школы и детские сады Карачаево-Черкесии, сообщил в Инстаграме глава республики Рашид Темрезов.
По его словам, регион должен выйти на новый уровень качества образования в том числе – улучшив материально-техническую базу в рамках реализуемых в республике нацпроектов "Образование", "Демография".
Десятки школ получат оборудование для мастерских, комплексы и игровые наборы, диагностические и дидактические пособия, мобильную мебель и т.д
Темрезов отметил, что также в КЧР "проработают возможность создания на базе новых школ в Черкесске и в одном из районов республики двух лицеев от лучших федеральных вузов страны технического и сельскохозяйственного профиля".
"Еще одна интересная практика, которую мы можем применить и у себя – платформа Московской электронной школы с уникальным сочетанием традиционного образования и цифровых технологий. Это будет интересно и детям, и педагогам", - написал Темрезов.
Он также отметил, что поручит усилить работу на уровне муниципалитетов, которые несут прямую ответственность за организацию работы образовательных организаций.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовЧеркесскОбщество
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