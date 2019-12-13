В Париже умер мужчина, угрожавший ножом полицейским, сообщили СМИ

ПАРИЖ, 13 дек – РИА Новости. Мужчина, угрожавший полицейским ножом в районе Дефанс около Парижа, скончался от полученных ранений, сообщает телеканал BFMTV
Как ранее сообщила префектура полиции Парижа, мужчина, который угрожал полицейским холодным оружием, был нейтрализован сотрудниками правоохранительных органов.
По информации телеканала, после призывов положить оружие стражи правопорядка выстрелили в мужчину несколько раз. Он был задет пулями, однако оставался в сознании, угрожая убить полицейских. Около 11.30 (13.30 мск) мужчина скончался от полученных ранений, отмечает телеканал.