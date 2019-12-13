В Париже умер мужчина, угрожавший ножом полицейским, сообщили СМИ

По информации телеканала, после призывов положить оружие стражи правопорядка выстрелили в мужчину несколько раз. Он был задет пулями, однако оставался в сознании, угрожая убить полицейских. Около 11.30 (13.30 мск) мужчина скончался от полученных ранений, отмечает телеканал.