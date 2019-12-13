Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T14:34+0300
https://ria.ru/20191213/1562359619.html
В Париже умер мужчина, угрожавший ножом полицейским, сообщили СМИ
https://cdn21.img.ria.ru/images/101840/89/1018408939_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_0fed6b231129ed519db1c45c13c4a12d.jpg
РИА Новости

В Париже умер мужчина, угрожавший ножом полицейским, сообщили СМИ

14:34 13.12.2019
290
© Fotolia / joseph_hilfigerПолиция Франции
Полиция Франции
© Fotolia / joseph_hilfiger
Полиция Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 дек – РИА Новости. Мужчина, угрожавший полицейским ножом в районе Дефанс около Парижа, скончался от полученных ранений, сообщает телеканал BFMTV
Как ранее сообщила префектура полиции Парижа, мужчина, который угрожал полицейским холодным оружием, был нейтрализован сотрудниками правоохранительных органов.
По информации телеканала, после призывов положить оружие стражи правопорядка выстрелили в мужчину несколько раз. Он был задет пулями, однако оставался в сознании, угрожая убить полицейских. Около 11.30 (13.30 мск) мужчина скончался от полученных ранений, отмечает телеканал.
Полиция
Вчера, 12:45
В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
111102
Обсудить 0
ПарижВ мире
Рекомендуем
Побережье
Во Франции 170 тысяч домов остались без света из-за бури
Сотрудник полиции
В Воркуте девочка пустила вора в квартиру, а потом заперла его
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского кра
Росприроднадзор назвал сумму ущерба из-за прорыва дамбы в Сибири
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
В МИД сообщили о "разговоре на повышенных тонах" на саммите в Париже
В Москве арестовали пять боевиков группировки Исламское государство*
ФСБ задержала в Москве пятерых членов "Исламского государства"*
Патриаршее служение в честь 1025-летия Крещения Руси
Кипрский иерарх о ПЦУ: больше нельзя оставаться нейтральным
Солдаты ВСУ. Архивное фото
В Киеве рассказали, сколько человек прошли через войну в Донбассе
Избирательный бюллетень кандидата в президенты Абдельмаджида Табуна во время процесса подсчета голосов на избирательном участке в Алжире. 12 декабря 2019
Экс-премьер Алжира победил в первом туре президентских выборов
Торжественный спил 20-ой общероссийской новогодней елки 2019-2020
В Подмосковье спилили главную елку страны
Полиция
В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
Вид на Белград, Сербия
Сербская оппозиция блокировала вход в здание национального телевидения
Карета скорой помощи в Канаде
В Торонто неизвестный открыл стрельбу по прохожим
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи
Лукашенко рассказал, что пытался играть на баяне
Полицейский
В Петербурге у мужчины изъяли семь килограммов пороха и сто патронов
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
СМИ: в туалете московского общежития нашли тело студентки из Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:23Трамп внес в конгресс дополненную торговую сделку с Мексикой и Канадой
03:12Специалисты рассказали об опасностях тайского массажа
03:02Аваков заявил, что для расследования убийства Шеремета нужны силы СБУ
02:58Дима Билан раскрыл детали "пьяного" выступления в Самаре
02:55Суд в США обвинил экс-дипломата из Марокко в мошенничестве с визами
02:45Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите
02:36Аваков сообщил об обнаружении мины в ходе обысков по делу Шеремета
02:07Во Франции призвали железнодорожников прервать протесты в праздники
02:05Астролог назвала ароматы, цвета и наряды для Года Крысы
01:52Индексы США сдерживала коррекция и слабая внутренняя статистика
01:47В "Хезболлах" сообщили о сложностях формирования правительства Ливана
01:36Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
01:35СБ ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия против протестующих
01:27В Тюмени один человек погиб и семь пострадали при пожаре в диспансере
01:22СМИ: основатель ЧВК Academi тайно встретился с властями Венесуэлы
01:14Верховный суд США заслушает дела о налогах Трампа в 2020 году
01:12В Госдуме раскритиковали заявление Киева о "Северном потоке — 2"
01:07В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ
00:58Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
00:57Глава МВФ прокомментировала торговые договоренности между США и Китаем
Лента новостейМолния