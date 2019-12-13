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Во Франции 170 тысяч домов остались без света из-за бури
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РИА Новости

Во Франции 170 тысяч домов остались без света из-за бури

14:33 13.12.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПобережье
Побережье
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Побережье. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Во Франции 170 тысяч домов остались без электричества из-за бушующей бури, сообщает компания электроснабжения Enedis.
Специалисты отметили, что буря обрушилась на Францию вечером в четверг, сложные метеоусловия сохранятся до конца пятницы. Ночью на самом пике бури без электроэнергии оказались 400 тысяч потребителей компании Enedis. Затем были мобилизованы силы быстрого реагирования по восстановлению электроснабжения, которые помогали специалистам на местах для подключения света в 220 тысячах домов. Теперь же число оставшихся без света домов уменьшилось.
"Буря с сильным ветром: по состоянию на 11.30 (13.30 мск) 170 тысяч домохозяйств по-прежнему остаются без электричества. Наши бригады из не пострадавших (от стихии – ред.) регионов пересекают всю территорию страны, чтобы помочь техническим специалистам, которые с прошлой ночи находятся на местах", - говорится в сообщении организации в Twitter.
При этом французские метеорологи из службы Meteo France указывают, что в 12 департаментах республики был объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности. В восьми из них – на юго-западе страны - он был введен в связи с сильными ветрами. Так, в городе Мийо (департамент Аверон) скорость ветра достигла 143 км/ч.
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