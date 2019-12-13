Во Франции 170 тысяч домов остались без света из-за бури

Специалисты отметили, что буря обрушилась на Францию вечером в четверг, сложные метеоусловия сохранятся до конца пятницы. Ночью на самом пике бури без электроэнергии оказались 400 тысяч потребителей компании Enedis. Затем были мобилизованы силы быстрого реагирования по восстановлению электроснабжения, которые помогали специалистам на местах для подключения света в 220 тысячах домов. Теперь же число оставшихся без света домов уменьшилось.