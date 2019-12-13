Во Франции 170 тысяч домов остались без света из-за бури

Специалисты отметили, что буря обрушилась на Францию вечером в четверг, сложные метеоусловия сохранятся до конца пятницы. Ночью на самом пике бури без электроэнергии оказались 400 тысяч потребителей компании Enedis. Затем были мобилизованы силы быстрого реагирования по восстановлению электроснабжения, которые помогали специалистам на местах для подключения света в 220 тысячах домов. Теперь же число оставшихся без света домов уменьшилось.
8h50 : #météo17 - route inondée à Saujon sur le Bd Pasteur. Prudence. #INFOROUTE17 @DemoiselleFM @Bleu_Rochelle @actularochelle pic.twitter.com/XIkEKhhCw7— Info Trafic 17 (@infotrafic17) 13 декабря 2019 г.
"Буря с сильным ветром: по состоянию на 11.30 (13.30 мск) 170 тысяч домохозяйств по-прежнему остаются без электричества. Наши бригады из не пострадавших (от стихии – ред.) регионов пересекают всю территорию страны, чтобы помочь техническим специалистам, которые с прошлой ночи находятся на местах", - говорится в сообщении организации в Twitter.
При этом французские метеорологи из службы Meteo France указывают, что в 12 департаментах республики был объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности. В восьми из них – на юго-западе страны - он был введен в связи с сильными ветрами. Так, в городе Мийо (департамент Аверон) скорость ветра достигла 143 км/ч.
Météo France a placé le département de la #Vienne86 en vigilance jaune renforcé🟡 le 13 décembre pour— Préfète de la Vienne (@Prefet86) 13 декабря 2019 г.
💨 vents violents toute la journée et jusqu'à 06h00 demain matin.
🌧️☁️#Pluie
Les rafales de vent pourront atteindre 65km/h
Soyez prudents lors de vos déplacements. pic.twitter.com/hg8uU3gWNG