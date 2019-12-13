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МИД Германии считает успешный Brexit к концу января весьма вероятным
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РИА Новости

МИД Германии считает успешный Brexit к концу января весьма вероятным

14:29 13.12.2019 (обновлено: 14:32 13.12.2019)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАкция сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
Акция сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 13 дек - РИА Новости. Германия после парламентских выборов в Великобритании считает "весьма вероятным" ее выход из Европейского союза к концу января 2020 года, заявил представитель МИД ФРГ.

"Мы исходим из того, что вероятность успешной ратификации высока. По этому вопросу также должен проголосовать Европарламент. В результате у нас, весьма вероятно, будет выход 31 января 2020 года. После этого мы будем смотреть, как выстраивать отношения в будущем", - заявил он на брифинге в пятницу.

В свою очередь, представительница министерства экономики и энергетики отметила, что Берлин надеется на ясность в отношении дальнейшего развития событий после выборов в Британии.
"Мы приняли во внимание исход выборов в Великобритании, мы надеемся, что это даст ясность европейским партнерам и европейской экономике. Должна последовать переходная фаза, которая определяется соглашением о выходе, и далее вторая фаза, которая касается определения будущего отношений", - заявила она.
В аналогичном ключе высказался глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью Berliner Morgenpost. По его словам, "после выборов во всяком случае у нас есть понимание, каким путем пойдет Великобритания" после нескольких лет неопределенности, которая "обременяла граждан и предприятия не только в Великобритании, но и в Германии и в остальной части ЕС".
"Кажется весьма вероятным, что упорядоченный Brexit произойдет в конце января 2020 года. До 31 декабря 2020 года у нас будет переходный период, чтобы граждане и предприятия могли адаптироваться к Brexit", - заявил он, пояснив, что переходный период может быть продлен на два года.
На прошедших накануне досрочных парламентских выборах с большим отрывом победила Консервативная партия. Теперь лидеру консерваторов и премьеру Борису Джонсону предстоит сформировать правительство. Британские СМИ считают, что значительных изменений в кабинете министров не будет, при этом правительство не будет сформировано в пятницу.
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