В Великобритании явка на парламентских выборах составила 67,2%

ЛОНДОН, 13 дек - РИА Новости. Явка на состоявшихся в четверг досрочных парламентских выборах в Великобритании была ниже, чем на прошедших в 2017 году, свидетельствуют опубликованные официальные данные.
Явка составила 67,2%, тогда как в июне 2017 года на участки пришли 68,7% избирателей.
Вероятно, на явку негативно повлияли погода - в четверг во многих районах Англии прошли проливные дожди - и фактическое начало праздничного сезона: британцы уже начали готовиться к Рождеству.
На прошедших выборах с большим отрывом победила Консервативная партия. Теперь лидеру консерваторов и премьеру Джонсону предстоит сформировать кабинет министров.