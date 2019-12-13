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В Великобритании явка на парламентских выборах составила 67,2%
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РИА Новости

В Великобритании явка на парламентских выборах составила 67,2%

14:27 13.12.2019
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© REUTERS / Hannah McKayИзбирательный участок в Лондоне
Избирательный участок в Лондоне
© REUTERS / Hannah McKay
Избирательный участок в Лондоне
ЛОНДОН, 13 дек - РИА Новости. Явка на состоявшихся в четверг досрочных парламентских выборах в Великобритании была ниже, чем на прошедших в 2017 году, свидетельствуют опубликованные официальные данные.
Явка составила 67,2%, тогда как в июне 2017 года на участки пришли 68,7% избирателей.
Вероятно, на явку негативно повлияли погода - в четверг во многих районах Англии прошли проливные дожди - и фактическое начало праздничного сезона: британцы уже начали готовиться к Рождеству.
На прошедших выборах с большим отрывом победила Консервативная партия. Теперь лидеру консерваторов и премьеру Джонсону предстоит сформировать кабинет министров.
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