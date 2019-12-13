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Росприроднадзор назвал сумму ущерба из-за прорыва дамбы в Сибири
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РИА Новости

Росприроднадзор назвал сумму ущерба из-за прорыва дамбы в Сибири

14:22 13.12.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ликвидируют последствия прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского кра
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского кра
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 13 дек - РИА Новости. Росприроднадзор оценил более чем в 363 миллиона рублей ущерб рекам Сисим и Сейба от деятельности ООО "Сисим", чьи дамбы прорвало на юге Красноярского края и погибли люди, сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
По ее данным, требование к компании направило Енисейское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. В документе отмечается, что по результатам анализа отобранных в рамках выездных проверочных мероприятий проб воды водных объектов было установлено превышение утвержденных приказом Минсельхоза России нормативов качества воды в реках Сейба и Сисим.
"Загрязнение водных объектов р. Сейба и р. Сисим произошло в результате несоблюдения юридическим лицом ООО "Сисим" законодательства в области охраны окружающей среды. Сумма причиненного водным объектам вреда... составила: по р. Сейба - 39 млн. 758 тыс. рублей, по р. Сисим - 323 млн. 751 тыс. рублей. Общая сумма вреда составила 363 млн. 509 тыс. рублей. На основании ст. 77 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" Енисейское управление Росприроднадзора потребовало от ООО "Сисим" добровольно возместить вред", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, при отказе от добровольной оплаты причиненного вреда Енисейское управлением Росприроднадзора предъявит иск на соответствующую сумму в арбитражный суд.
Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели "Сисим" произошло 19 октября на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Пострадавшими признаны 23 человека. Погибли 17 человек, трое пропали без вести.
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
29 октября, 07:32
Семьи шести погибших при прорыве дамб в Красноярском крае получили выплаты
200401
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Прорыв дамбы в Красноярском краеСледственный комитет РФКрасноярский крайРоссияКрасноярскПроисшествия
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