Росприроднадзор назвал сумму ущерба из-за прорыва дамбы в Сибири

По ее данным, требование к компании направило Енисейское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. В документе отмечается, что по результатам анализа отобранных в рамках выездных проверочных мероприятий проб воды водных объектов было установлено превышение утвержденных приказом Минсельхоза России нормативов качества воды в реках Сейба и Сисим.

"Загрязнение водных объектов р. Сейба и р. Сисим произошло в результате несоблюдения юридическим лицом ООО "Сисим" законодательства в области охраны окружающей среды. Сумма причиненного водным объектам вреда... составила: по р. Сейба - 39 млн. 758 тыс. рублей, по р. Сисим - 323 млн. 751 тыс. рублей. Общая сумма вреда составила 363 млн. 509 тыс. рублей. На основании ст. 77 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" Енисейское управление Росприроднадзора потребовало от ООО "Сисим" добровольно возместить вред", - говорится в сообщении.

Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели "Сисим" произошло 19 октября на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Пострадавшими признаны 23 человека. Погибли 17 человек, трое пропали без вести.