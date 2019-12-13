Украина и Молдавия подписали меморандум по поставкам газа

КИЕВ, 13 дек – РИА Новости. Министерства энергетики Министерства энергетики Украины Молдавии подписали меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства энергетики и защиты окружающей среды.

По данным ведомства, подписание меморандума между министерствами состоялось во время заседания совета министров Энергетического Сообщества, которое в пятницу прошло в Кишиневе.

"Меморандум закрепил намерение двух министерств по созданию диалога и взаимопомощи между государствами при поставках газа, устранении и предупреждении серьезных нарушений в энергетических сетях, а также эффективном предотвращении и смягчении перебоев в поставках природного газа, в частности потребителям обоих государств, расположенным в пограничной зоне", - приводит слова замминистра Константина Чижика пресс-служба министерства.

Премьер-министр Молдавии Ион Кику в пятницу заявил, что власти Украины заверили Молдавию в готовности предоставить республике после 1 января газ даже в случае отсутствия договоренности о транзите между Украиной и Россией. Глава молдавского кабмина отметил, что обсудил этот вопрос с премьером Украины Алексеем Гончаруком. По словам Кику, Молдавия надеется, что сможет получать газ традиционным путем, однако продолжает искать и альтернативные варианты обеспечения граждан топливом в зимний период.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате. Дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.