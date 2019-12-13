Украина и Молдавия подписали меморандум по поставкам газа

По данным ведомства, подписание меморандума между министерствами состоялось во время заседания совета министров Энергетического Сообщества, которое в пятницу прошло в Кишиневе.
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"Меморандум закрепил намерение двух министерств по созданию диалога и взаимопомощи между государствами при поставках газа, устранении и предупреждении серьезных нарушений в энергетических сетях, а также эффективном предотвращении и смягчении перебоев в поставках природного газа, в частности потребителям обоих государств, расположенным в пограничной зоне", - приводит слова замминистра Константина Чижика пресс-служба министерства.
Премьер-министр Молдавии Ион Кику в пятницу заявил, что власти Украины заверили Молдавию в готовности предоставить республике после 1 января газ даже в случае отсутствия договоренности о транзите между Украиной и Россией. Глава молдавского кабмина отметил, что обсудил этот вопрос с премьером Украины Алексеем Гончаруком. По словам Кику, Молдавия надеется, что сможет получать газ традиционным путем, однако продолжает искать и альтернативные варианты обеспечения граждан топливом в зимний период.
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Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате. Дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.
Сейчас Молдавия приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года. В ноябре вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам российско-молдавских переговоров заявил, что Россия и Молдавия договорились о продлении контракта на поставку газа, цена российского "голубого топлива" для республики с начала 2020 года снизится до 173 долларов за тысячу кубов. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан рассчитывал, что контракт с "Газпромом" на поставку газа в Молдавию будет подписан до конца года.