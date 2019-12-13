В Нижегородской области мужчина пытался зарезать родителей и дочь

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Мужчина, пытавшийся зарезать троих членов своей семьи – пожилых родителей и свою 10-летнюю дочь, задержан в Нижегородской области, сообщает местный СУСК.
По версии следствия, в ночь на 13 декабря в квартире дома в деревне Большие Поляны Воскресенского района 36-летний мужчина беспричинно нанес ножевые ранения своей 10-летней дочери, а затем - 60-летней матери и 59-летнему отцу, после чего скрылся с места преступления. Пострадавших доставили в районную больницу. Состояние девочки и ее бабушки медики оценивают как тяжелое. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего).
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"Утром 13 декабря подозреваемый задержан в Нижнем Новгороде... С ним работают следователи СК. По предварительным данным, он состоит на учете у врача-психиатра. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении управления.