В Нижегородской области мужчина пытался зарезать родителей и дочь

По версии следствия, в ночь на 13 декабря в квартире дома в деревне Большие Поляны Воскресенского района 36-летний мужчина беспричинно нанес ножевые ранения своей 10-летней дочери, а затем - 60-летней матери и 59-летнему отцу, после чего скрылся с места преступления. Пострадавших доставили в районную больницу. Состояние девочки и ее бабушки медики оценивают как тяжелое. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего).