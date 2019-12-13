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Калужская область
Калужская область
2019-12-13T13:16+0300
https://ria.ru/20191213/1562355054.html
Жителей Калужской области на 90,2% обеспечили спортивными объектами
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РИА Новости

Жителей Калужской области на 90,2% обеспечили спортивными объектами

13:16 13.12.2019
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© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкКалуга
Калуга
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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Калуга. Архивное фото
КАЛУГА, 13 дек – РИА Новости. Обеспеченность населения Калужской области спортивными сооружениями составляет 90,2%, это один из лучших показателей в России, сообщило правительство региона.
Отмечается, что одной из важнейших задач, определенных майскими указами президента РФ, является вовлечение в систематические занятия физкультурой и спортом к 2024 году более 55% населения региона в возрасте от трех до 79 лет.
"В настоящее время в Калужской области данный показатель составляет 40,5%. На протяжении нескольких лет ведется планомерная работа по строительству спортивных объектов. Обеспеченность населения Калужской области спортивными сооружениями составляет 90,2%. Этот показатель является одним из лучших среди субъектов Российской Федерации", - сообщает региональное правительство.
По данным областного министерства спорта, в регионе функционирует более 2 тысяч физкультурно-спортивных организаций, в которых постоянно занимаются более 379 тысяч человек. В ХVII областной зимней Неделе здоровья приняли участие 140 тысяч человек, из них более 90 тысяч – дети и молодежь. В летней Неделе здоровья участвовало уже свыше 159 тысяч человек. Нормы ГТО выполнили почти 15 тысяч жителей региона, из них почти 5 тысяч получили "золотой" знак.
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