Жителей Калужской области на 90,2% обеспечили спортивными объектами

Отмечается, что одной из важнейших задач, определенных майскими указами президента РФ, является вовлечение в систематические занятия физкультурой и спортом к 2024 году более 55% населения региона в возрасте от трех до 79 лет.

По данным областного министерства спорта, в регионе функционирует более 2 тысяч физкультурно-спортивных организаций, в которых постоянно занимаются более 379 тысяч человек. В ХVII областной зимней Неделе здоровья приняли участие 140 тысяч человек, из них более 90 тысяч – дети и молодежь. В летней Неделе здоровья участвовало уже свыше 159 тысяч человек. Нормы ГТО выполнили почти 15 тысяч жителей региона, из них почти 5 тысяч получили "золотой" знак.