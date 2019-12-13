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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-13T12:51+0300
https://ria.ru/20191213/1562353797.html
Руденя: в Верхневолжье будут развивать систему сортировки отходов
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РИА Новости

Руденя: в Верхневолжье будут развивать систему сортировки отходов

12:50 13.12.2019 (обновлено: 12:51 13.12.2019)
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей
Руденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 13 дек – РИА Новости. Крупная партия мусорных контейнеров в этом месяце поступит в Тверскую область, в которой с января текущего года внедрены новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Как сообщает пресс-служба областного правительства, региональный оператор по обращению с ТКО оформил покупку в лизинг пяти тысяч контейнеров, что позволит полностью закрыть потребность в этих емкостях для города Твери.
"Начался процесс сборки и брендирования, в том числе предусмотрены контейнеры синего цвета, которые будут использоваться для сбора сухих отходов", - отметили в пресс-службе.
Выступая на пресс-конференции в Твери 11 декабря губернатор области Игорь Руденя сообщил, что в регионе планируется развивать систему сортировки коммунальных отходов. Первый такой проект анонсирован в Калининском районе, где предполагается создать площадку со статусом технопарка. Экотехнопарк предполагает наличие современного автоматического мусоросортировочного комплекса, построенного с использованием новейших научно-технических достижений, отвечающего всем требованиям экологической безопасности.
Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года
11 декабря, 11:53Тверская область
Руденя: Тверская область не будет принимать ТКО из других регионов
Создаваемые объекты будут строго соответствовать современным требованиям в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия. К 2024 году на обработку планируется направлять до 100% твердых коммунальных отходов, на утилизацию до 58% от общего объема ТКО.
Кроме того глава региона заверил, что Тверская область не будет принимать твердые коммунальные отходы из других субъектов, а также сообщил, что в регионе не предусмотрено создание мусоросжигательных заводов.
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Тверская областьИгорь РуденяОтходы
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