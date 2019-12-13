Руденя: в Верхневолжье будут развивать систему сортировки отходов

ТВЕРЬ, 13 дек – РИА Новости. Крупная партия мусорных контейнеров в этом месяце поступит в Тверскую область, в которой с января текущего года внедрены новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Как сообщает пресс-служба областного правительства, региональный оператор по обращению с ТКО оформил покупку в лизинг пяти тысяч контейнеров, что позволит полностью закрыть потребность в этих емкостях для города Твери

"Начался процесс сборки и брендирования, в том числе предусмотрены контейнеры синего цвета, которые будут использоваться для сбора сухих отходов", - отметили в пресс-службе.

Выступая на пресс-конференции в Твери 11 декабря губернатор области Игорь Руденя сообщил, что в регионе планируется развивать систему сортировки коммунальных отходов. Первый такой проект анонсирован в Калининском районе, где предполагается создать площадку со статусом технопарка. Экотехнопарк предполагает наличие современного автоматического мусоросортировочного комплекса, построенного с использованием новейших научно-технических достижений, отвечающего всем требованиям экологической безопасности.

Создаваемые объекты будут строго соответствовать современным требованиям в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия. К 2024 году на обработку планируется направлять до 100% твердых коммунальных отходов, на утилизацию до 58% от общего объема ТКО.