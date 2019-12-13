Тамбовские муниципалитеты получили 52 новых школьных автобуса

ТАМБОВ, 13 дек – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин вручил руководителям 22 муниципалитетов области ключи и документы от 52 новых школьных автобусов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

На обновление автопарка в школах области из федерального бюджета выделено более 90 миллионов рублей.

"В регион поступили автобусы российского производства: 36 машин вместимостью 13-20 человек, 15 - вместимостью 10-12 человек, и один автобус вместимостью более 31 человека. Новый транспорт заменит те машины, чей срок эксплуатации превысил десять лет", - сказал представитель пресс-службы.

Обращаясь к главам муниципалитетов, тамбовский губернатор подчеркнул, что обеспечение безопасности детей, в том числе, и по дороге в школу, - одна из ключевых задач, стоящих перед региональными и местными властями.

"Тамбовская область активно участвует во всех федеральных проектах, а в этом - особенно. Ведь обновление парка школьных автобусов - большое дело в организации перевозок детей", - приводит пресс-служба слова Никитина.