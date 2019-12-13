Тамбовские муниципалитеты получили 52 новых школьных автобуса

ТАМБОВ, 13 дек – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин вручил руководителям 22 муниципалитетов области ключи и документы от 52 новых школьных автобусов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
На обновление автопарка в школах области из федерального бюджета выделено более 90 миллионов рублей.
"В регион поступили автобусы российского производства: 36 машин вместимостью 13-20 человек, 15 - вместимостью 10-12 человек, и один автобус вместимостью более 31 человека. Новый транспорт заменит те машины, чей срок эксплуатации превысил десять лет", - сказал представитель пресс-службы.
Обращаясь к главам муниципалитетов, тамбовский губернатор подчеркнул, что обеспечение безопасности детей, в том числе, и по дороге в школу, - одна из ключевых задач, стоящих перед региональными и местными властями.
"Тамбовская область активно участвует во всех федеральных проектах, а в этом - особенно. Ведь обновление парка школьных автобусов - большое дело в организации перевозок детей", - приводит пресс-служба слова Никитина.
В пресс-службе добавили, что за последние пятнадцать лет, с 2005 по 2019 годы, система перевозки школьников в регионе получила 495 автобусов, которые доставляют в учебные учреждения более 8,7 тысячи детей по 481 маршруту протяженностью более 6 тысяч километров. Школьные автобусы оснащены тахографами, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАС/Эра-ГЛОНАСС, ремнями безопасности пассажиров и соответствуют всем требованиям, предъявляемым к безопасной перевозке детей.