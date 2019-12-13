Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"

Создатели нового проекта задаются вопросом, что если ужасы, которые придумал Говард Филлипс Лавкрафт, на самом деле не вымысел, а правда? Действие фильма будет разворачиваться в 1920-е годы, и монстры в нем точно будут.

Пока Бениофф и Вайсс наблюдают за номинациями "Золотого глобуса", Гильдии киноактеров США и других премий, на которые выдвигается их знаменитый сериал или его актеры. Ранее они начали работать над трилогией "Звездные войны", но затем было принято решение отложить этот проект.