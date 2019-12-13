Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Сценаристы "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс станут продюсерами фильма ужасов "Лавкрафт" (Lovecraft) для студии Warner Bros., сообщает Hollywood Reporter.
Сценарий напишут Фил Хэй и Мэтт Манфреди. "Лавкрафт" - экранизация одноименного графического романа Ганса Родионоффа и Кита Гиффена.
Создатели нового проекта задаются вопросом, что если ужасы, которые придумал Говард Филлипс Лавкрафт, на самом деле не вымысел, а правда? Действие фильма будет разворачиваться в 1920-е годы, и монстры в нем точно будут.
Пока Бениофф и Вайсс наблюдают за номинациями "Золотого глобуса", Гильдии киноактеров США и других премий, на которые выдвигается их знаменитый сериал или его актеры. Ранее они начали работать над трилогией "Звездные войны", но затем было принято решение отложить этот проект.