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Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"
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РИА Новости

Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"

12:56 13.12.2019
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© AP Photo / Evan Agostini/Invision/Исполнительный продюсер Дэвид Бениофф и сценарист Д. Б. Уайсс сериала "Игра престолов"
Исполнительный продюсер Дэвид Бениофф и сценарист Д. Б. Уайсс сериала Игра престолов
© AP Photo / Evan Agostini/Invision/
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Сценаристы "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс станут продюсерами фильма ужасов "Лавкрафт" (Lovecraft) для студии Warner Bros., сообщает Hollywood Reporter.
Сценарий напишут Фил Хэй и Мэтт Манфреди. "Лавкрафт" - экранизация одноименного графического романа Ганса Родионоффа и Кита Гиффена.
Создатели нового проекта задаются вопросом, что если ужасы, которые придумал Говард Филлипс Лавкрафт, на самом деле не вымысел, а правда? Действие фильма будет разворачиваться в 1920-е годы, и монстры в нем точно будут.
Пока Бениофф и Вайсс наблюдают за номинациями "Золотого глобуса", Гильдии киноактеров США и других премий, на которые выдвигается их знаменитый сериал или его актеры. Ранее они начали работать над трилогией "Звездные войны", но затем было принято решение отложить этот проект.
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