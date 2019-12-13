Китай определил задачи социально-экономического развития на 2020 год

МОСКВА, 13 дек - . Китай определил основные задачи экономического развития на 2020 год по итогам состоявшегося 10-12 декабря центрального совещания по экономической работе. " Проект "Россия-Китай: Главное . Китай определил основные задачи экономического развития на 2020 год по итогам состоявшегося 10-12 декабря центрального совещания по экономической работе.

Более конкретно эти меры будут прописаны в плане социально-экономического развития 2020 года, который примут по итогам сессии Всекитайского собрания народных представителей в марте следующего года. Однако, уже сейчас можно говорить об основных векторах социально-экономической политики КНР на 2020-й.

Поддержка стабильного экономического развития

Для поддержки поступательного социально-экономического развития на центральном совещании по экономической работе определены такие задачи, как:

- поддержка занятости,

- продолжение государственного стимулирования экономики,

- поддержка малого и среднего бизнеса.

Наблюдатели отмечают, что на заседании не было подтверждено продолжение линии на сокращение налоговой нагрузки на бизнес. В нынешнем году налоговая нагрузка на бизнес сокращена на 2 триллиона юаней (298 миллиарда долларов). Эксперты сходятся во мнении, что в году 2020-м таких масштабных послаблений происходить не будет. "Ожидается перенос акцента со снижения налогов на расширение бюджетной поддержки экономического развития", - пишет Caixin.

В частности, ожидается значительный рост выпуска целевых облигаций госзайма местными правительствами. Если в 2019 году квота на выпуск этих ценных бумаг составляла 2,15 триллиона юаней, то в 2020 году она может подскочить на 40% - до 3 триллионов юаней. По прогнозам CITIC, этот показатель может быть еще больше – от 3,3 до 3,35 триллиона юаней. Собранные средства, как ожидается, пойдут, прежде всего, на финансирование инфраструктурного строительства. Это укладывается в логику развития китайской экономики на протяжении последних 40 лет, когда падение внешней торговли обычно компенсировалось ростом инвестиций в инфраструктуру и наоборот. Поскольку Китай не испытывает оптимизма по поводу развития внешнеторгового оборота на фоне продолжающегося американо-китайского торгового конфликта, повышение инвестиций в инфраструктуру будет вполне естественным для поддержания экономического развития.

В целом, экономисты считают, что в будущем году КНР понизит план роста национальной экономики с нынешних 6%-6,5% до "около 6%". Наблюдатели отмечают, что это связано с переносом акцента с количественных на качественные показатели экономического развития. "Эксперты подчеркивают: погоня за сохранением существующих темпов роста выше 6% потребует значительного стимулирования, что способно значительно увеличить объем внутреннего долга и подорвать финансовую стабильность. Такие меры дадут немедленный эффект, но в долгосрочной перспективе лишь создадут дополнительные проблемы и отсрочат реформы, необходимые китайской экономике", - отмечает China Daily. Эксперты считают, что темп роста в районе 6% вполне обоснован, и не стоит паниковать даже при падении этого показателя ниже шестипроцентной планки в отдельных кварталах 2020-го.

Одной из важных мер поддержания стабильности на внутренних рынках будет сохранение жестких ограничений на рынке жилья, которые КНР особенно активно вводила с 2017 года. На центральном совещании по экономической работе подтверждена ставшая уже классической формулировка: "жилье для жизни, а не для спекуляций". Китай продолжит проводить профилактику перегрева на рынке недвижимости.

В разных городах Китая действуют разные – подогнанные под местные реалии – меры в этом направлении. Во многих крупных городах Китая введено ограничение на физические объемы продаж, а право на покупку квартиры разыгрывают в лотерею. Такие правила уже введены в Шанхае, Нанкине, Чанша, Чэнду, Ханчжоу и Сиане.

В курортном городе Санья на острове Хайнань нерезидентам запрещено покупать более одной квартиры. После заключения сделки о покупке владелец не сможет продать недвижимость в течение пяти лет.

Ханчжоу запретил холостым и разведенным покупать вторую квартиру.

Муниципалитет Баодин в провинции Хэбэй ввел для собственников квартир 10-летний запрет на их продажу с момента приобретения.

Пекин запретил частным лицам покупать первичные коммерческие площади, для покупки вторичных гражданин обязан платить налоги в Пекине в течение пяти лет и не иметь иной недвижимой собственности. Такие же правила распространились и на коммерческую недвижимость, перестроенную под жилье. Город до 80% поднял уровень первичного взноса при покупке жилья, а также лишил льгот разведенных, которые ранее освобождались от налогов при покупке-продаже жилья. Этим пользовались многие жители столицы, которые оформляли фиктивные разводы для проведения сделок по недвижимости, а потом женились заново. Лазейка была ликвидирована: на рынке недвижимости документы о разводе теперь признаются действительными лишь через год с момента их оформления.

Наблюдатели ожидали, что с середины нынешнего года политика по предотвращению перегрева на рынке жилья будет смягчена, однако этого не произошло из-за опасений новой волны спекуляций.

Ликвидация нищеты и построение общества среднего достатка

В следующем году КНР намерена окончательно ликвидировать нищету. В частности, предполагается, что каждый гражданин КНР будет обеспечен едой и одеждой, дети из самых бедных семей получат гарантированный доступ к 9-летнему образованию. Среди основных направлений работы обозначены развитие инфраструктуры в беднейших районах и усиление их материальной поддержки из центра.

Впрочем, эксперты отмечают, что основная ответственность в борьбе с нищетой ложится на самих представителей беднейших слоев населения. "Проблема не в том, сколько правительство выделяет средств на искоренение нищеты, а в том, как эти средства используют получатели. До сих пор многие беднейшие слои деревенского населения пребывают в уверенности, что правительство им "должно", и попросту проматывают правительственные дотации. Нужно изменить подход получателей государственных средств к их использованию", - подчеркивает научный сотрудник Академии общественных наук КНР Юй Шаосян.

Вместе с тем, наблюдатели уверены, что власти смогут выполнить поставленные ими задачи. Напомним, что за прошедшие 40 лет Китай избавил от нищеты 740 миллионов человек. В последние годы из-за черты абсолютной бедности страна ежемесячно выводила по одному миллиону человек. Центральное телевидение Китая сообщает, что сейчас из нищеты в КНР выводят по одному человеку каждые три секунды.

На 2020 год также поставлена задача окончательно сформировать в Китае общество среднего достатка. Эта задача, прежде всего, предполагает создание в стране кряжистого среднего класса – людей со среднегодовым доходом в 10 тысяч долларов и более, которые являются основной движущей силой внутреннего потребления, обеспечивающего почти 80% национального экономического роста.

По официальной статистике, в 2018 году численность среднего класса в КНР превысила 400 миллионов человек. Однако сами же китайские исследователи отмечают, что реальная цифра может быть в разы меньше официально заявленной. Так, в 2017 году профессор Школы общественных наук университета Цинхуа Ли Цян пришел к выводу, что 73% представителей китайского среднего класса "еле дотягивают" до нижней планки включения в эту социальную группу. "По большому счету, их жизнь не сильно отличается от представителей группы населения с низкими доходами", - констатирует социолог. Не соглашаются с официальной китайской статистикой по среднему классу и западные эксперты. Так, по подсчетам аналитиков издания Economist, сегодня численность этой группы населения в КНР составляет 132 миллионов человек.

Несмотря на существующие разногласия, абсолютно все наблюдатели сходятся во мнении, что размеры среднего класса в Китае будут стремительно расти. По прогнозу Economist, к 2030 году они увеличатся в 3,5 раза: в КНР будут жить 480 миллионов человек с ежегодным располагаемым доходом в 10 тысяч долларов и более.

Новые задачи

2020-й год будет крайне интересен с точки зрения экономического планирования. На центральном совещании по экономической работе поставлена задача разработать в следующем году трехлетний план реформы госпредприятий. Наблюдатели предполагают, что в новом документе будет, в частности, закреплен тренд на слияние мощностей или установление партнерства между ранее конкурировавшими госпредприятиями – отраслевыми гигантами в целях сокращения издержек и повышения эффективности их деятельности.

Такая тенденция ярко проявилась в уходящем году. Так, В июле конкурирующие нефтегиганты CNPC и Sinopec объединили усилия в совместной разведке месторождений нефти и газа. До сих пор CNPC и Sinopec хранили в тайне друг от друга данные о разведке месторождений. Совместная работа в этом направлении сможет значительно повысить эффективность освоения залежей углеводородного топлива в КНР.

В сентябре крупнейшие китайские операторы телекоммуникационных услуг наладили партнерство в сфере развития связи пятого поколения 5G. Это сэкономит им до 50 миллиардов долларов.

В октябре Китай путем слияния двух судостроительных гигантов создал крупнейшую в мире судостроительную корпорацию China Shipbuilding Group Corp. Ее активы оцениваются в 787 миллиардов юаней (около 110 миллиардов долларов), она контролирует порядка 21% глобального судостроительного рынка.

В декабре крупнейшие нефтегазовые гиганты Китая объединили свои трубопроводные мощности, создав единую компанию-оператора газо- и нефтепроводов. Китайская корпорация нефте- и газопроводов будет контролировать строительство новых и эксплуатацию уже существующих газопроводов, принадлежащих крупнейшему китайскомй нефтегиганту CNPC, крупнейшему в мире нефтеперерабатывающему конгломерату Sinopec и занимающейся добычей углеводородного топлива на шельфе CNOOC. Под контроль новой компании подпадают трубопроводы протяженностью порядка 90 тысяч км. Активы компании оцениваются в 290 миллиардов юаней (41 миллиард долларов).

В 2020 китайские власти также вплотную займутся разработкой плана XIV пятилетки, которая стартует в 2021 году. Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян указал, что вновом плане упор традиционно будет сделан на методах поддержки национального развития на фоне растущего числа внешних вызовов и факторов неопределенности.

Напомним, что XIV план пятилетнего социально-экономического развития будет предварительно утвержден на пятом пленуме ЦК Компартии Китая в 2020 году. Его примут в ходе сессии Всекитайского собрания народных представителей (высшего органа государственной и законодательной власти КНР) в марте 2021 года.