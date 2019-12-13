Калининградским чиновникам рекомендовали не уезжать на каникулы

КАЛИНИНГРАД, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов попросил глав муниципалитетов хотя бы несколько дней новогодних каникул оставаться в регионе.
"Технический нюанс, глав администраций прошу определиться со своими отпусками, крайне желательно, чтобы вы хотя бы первые праздничные дни были здесь, либо по особой договоренности с аппаратом правительства, отпустим, но с пониманием, кто дежурит и за все отвечает. Это, к сожалению, время пожаров, отравлений", - сказал Алиханов на оперативном совещании правительства.
По данным Роструда, новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Первая рабочая неделя в 2020 году будет двухдневной - 9 и 10 января выпадают на четверг и пятницу.
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