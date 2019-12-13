Калининградским чиновникам рекомендовали не уезжать на каникулы

"Технический нюанс, глав администраций прошу определиться со своими отпусками, крайне желательно, чтобы вы хотя бы первые праздничные дни были здесь, либо по особой договоренности с аппаратом правительства, отпустим, но с пониманием, кто дежурит и за все отвечает. Это, к сожалению, время пожаров, отравлений", - сказал Алиханов на оперативном совещании правительства.