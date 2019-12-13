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Новый год—2020
2019-12-13T12:09+0300
https://ria.ru/20191213/1562350968.html
Калининградским чиновникам рекомендовали не уезжать на каникулы
https://cdn23.img.ria.ru/images/152539/50/1525395037_0:128:2450:1506_1036x0_80_0_0_fd253900d034aa33fc03261383e4d608.jpg
РИА Новости

Калининградским чиновникам рекомендовали не уезжать на каникулы

12:06 13.12.2019 (обновлено: 12:09 13.12.2019)
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© Depositphotos / oroch2Рыбная деревня, Калининград
Рыбная деревня, Калининград
© Depositphotos / oroch2
Рыбная деревня, Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов попросил глав муниципалитетов хотя бы несколько дней новогодних каникул оставаться в регионе.

"Технический нюанс, глав администраций прошу определиться со своими отпусками, крайне желательно, чтобы вы хотя бы первые праздничные дни были здесь, либо по особой договоренности с аппаратом правительства, отпустим, но с пониманием, кто дежурит и за все отвечает. Это, к сожалению, время пожаров, отравлений", - сказал Алиханов на оперативном совещании правительства.

По данным Роструда, новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Первая рабочая неделя в 2020 году будет двухдневной - 9 и 10 января выпадают на четверг и пятницу.
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Новый год—2020Антон АлихановРострудКалининградская областьКалининградОбщество
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