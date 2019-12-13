Глава Евросовета ждет голосования по договору о Brexit в Британии

БРЮССЕЛЬ, 13 дек - РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ожидает скорейшего голосования в Великобритании по договору о Brexit.
"Я хотел бы поздравить Бориса Джонсона с победой. Мы ожидаем, что голосование по соглашению об отделении пройдет как можно скорее", - написал он в Twitter.
I would like to congratulate @BorisJohnson on his victory.— Charles Michel (@eucopresident) 13 декабря 2019 г.
We expect a vote on the withdrawal agreement as soon as possible. #EU is ready for the next phase. We will negotiate a future trade deal which ensures a true level playing field.
Мишель добавил, что Евросоюз готов к переговорам о торговом соглашении с Британией после Brexit, который был ранее отложен максимум на конец января.
Выборы в Великобритании стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступали за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещали новый референдум. Социологи предсказывали, что тори станут самой большой партией в парламенте, однако победы такого масштаба не ожидал никто. По состоянию на 5.05 (8.05 мск), консерваторы получили 327 мест в парламенте из 650, лейбористы – 195.