Глава Евросовета ждет голосования по договору о Brexit в Британии

Выборы в Великобритании стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступали за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещали новый референдум. Социологи предсказывали, что тори станут самой большой партией в парламенте, однако победы такого масштаба не ожидал никто. По состоянию на 5.05 (8.05 мск), консерваторы получили 327 мест в парламенте из 650, лейбористы – 195.