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Глава Евросовета ждет голосования по договору о Brexit в Британии
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РИА Новости

Глава Евросовета ждет голосования по договору о Brexit в Британии

11:40 13.12.2019 (обновлено: 11:41 13.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Бельгии Шарль Мишель
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 дек - РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ожидает скорейшего голосования в Великобритании по договору о Brexit.
"Я хотел бы поздравить Бориса Джонсона с победой. Мы ожидаем, что голосование по соглашению об отделении пройдет как можно скорее", - написал он в Twitter.
Мишель добавил, что Евросоюз готов к переговорам о торговом соглашении с Британией после Brexit, который был ранее отложен максимум на конец января.
Выборы в Великобритании стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступали за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещали новый референдум. Социологи предсказывали, что тори станут самой большой партией в парламенте, однако победы такого масштаба не ожидал никто. По состоянию на 5.05 (8.05 мск), консерваторы получили 327 мест в парламенте из 650, лейбористы – 195.
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BrexitЕвросоветШарль МишельБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
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