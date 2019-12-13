МИД предупредил россиян о демонстрациях в Бразилии, Индии и Анголе

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

"Индия – 14 декабря в Нью-Дели запланирован митинг от имени одной из политических партий страны; повышенные меры безопасности; массовые скопления людей; не исключены перекрытия дорог", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter

Также в ведомстве отметили, что в Бразилии по всей стране 16 декабря ожидаются протестные выступления водителей большегрузов, в связи с чем возможны перекрытия автомагистралей, митинги и манифестации.

В столице Анголы Луанде 14 декабря в 13:00 по местному времени ожидаются протестные акции ряда профсоюзных объединений, массовые шествия и митинги, усиление мер безопасности.