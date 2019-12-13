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МИД предупредил россиян о демонстрациях в Бразилии, Индии и Анголе
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РИА Новости

МИД предупредил россиян о демонстрациях в Бразилии, Индии и Анголе

11:15 13.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. МИД России предупредил россиян о демонстрациях в Бразилии, Индии и Анголе.
"Индия – 14 декабря в Нью-Дели запланирован митинг от имени одной из политических партий страны; повышенные меры безопасности; массовые скопления людей; не исключены перекрытия дорог", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
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Также в ведомстве отметили, что в Бразилии по всей стране 16 декабря ожидаются протестные выступления водителей большегрузов, в связи с чем возможны перекрытия автомагистралей, митинги и манифестации.
В столице Анголы Луанде 14 декабря в 13:00 по местному времени ожидаются протестные акции ряда профсоюзных объединений, массовые шествия и митинги, усиление мер безопасности.
В МИД РФ также предупредили, что в Ливане 13-15 декабря в связи с обильными осадками и сильным ветром действует метеопредупреждение, есть угроза наводнений. Возможны сбои энергоснабжения и ограничение дорожного движения.
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МИД РФБразилияИндияАнголаВ мире
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