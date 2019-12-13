СК завел дело об убийстве найденного во льду младенца под Саратовом

Ранее управление СК РФ по области сообщило, что 30 ноября дети, игравшие вблизи водоема в Красном Куте, заметили вмерзший в лед предмет и позвали взрослого, который уже с помощью подручных средств извлек изо льда тело новорожденной, которое, по предварительным данным, около месяца находилось в воде. Следователи начали проверку.