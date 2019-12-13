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СК завел дело об убийстве найденного во льду младенца под Саратовом
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РИА Новости

СК завел дело об убийстве найденного во льду младенца под Саратовом

11:05 13.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорожденной девочки, тело которой дети нашли вмерзшим в лед на реке в городе Красный Кут Саратовской области, сообщил СК РФ.
Ранее управление СК РФ по области сообщило, что 30 ноября дети, игравшие вблизи водоема в Красном Куте, заметили вмерзший в лед предмет и позвали взрослого, который уже с помощью подручных средств извлек изо льда тело новорожденной, которое, по предварительным данным, около месяца находилось в воде. Следователи начали проверку.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка"… В настоящее время следователями СК совместно с сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выявление всех обстоятельств произошедшего, в том числе установление матери ребенка", - говорится в сообщении.
По делу также проводится ряд экспертиз, имеющих существенное значение для установления истины, добавили в СК.
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Следственный комитет РФСаратовская областьРоссияПроисшествия
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