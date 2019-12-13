Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии RT

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание американского режиссера и сценариста Оливера Стоуна о том, что RT он верит больше, чем североамериканским СМИ.
Стоун говорил об RT, выступая в аргентинском университете UMET, где его удостоили докторской степени. Как пишет Prensa Latina, режиссер заявил, что смотрит новости только по RT, потому что в американских СМИ нет ничего, кроме пропаганды.
"Не в ответ на наш вопрос, не по нашей просьбе и даже не в нашем присутствии. Мне нравится наша аудитория", — написала Симоньян в Telegram-канале.
Уильям Оливер Стоун — американский кинорежиссер, продюсер и сценарист, обладатель множества наград, включая три премии Американской киноакадемии. Первый "Оскар" он получил за лучший адаптированный сценарий к фильму "Полуночный экспресс", еще два — как режиссер за фильмы "Взвод" и "Рожденный четвертого июля". Стоун известен и документальными работами — так, в 2017 году вышел его четырехсерийный фильм о президенте России Владимире Путине, а в этому году режиссер представил картину "Нерассказанная история Украины".