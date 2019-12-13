Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии RT

Уильям Оливер Стоун — американский кинорежиссер, продюсер и сценарист, обладатель множества наград, включая три премии Американской киноакадемии. Первый "Оскар" он получил за лучший адаптированный сценарий к фильму "Полуночный экспресс", еще два — как режиссер за фильмы "Взвод" и "Рожденный четвертого июля". Стоун известен и документальными работами — так, в 2017 году вышел его четырехсерийный фильм о президенте России Владимире Путине, а в этому году режиссер представил картину "Нерассказанная история Украины".