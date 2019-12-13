Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T12:19+0300
https://ria.ru/20191213/1562344132.html
Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии RT
https://cdn21.img.ria.ru/images/155863/09/1558630914_0:0:2722:1531_1036x0_80_0_0_50ee728ba0c32b4306dc21f98d52a25d.jpg
РИА Новости

Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии RT

10:53 13.12.2019 (обновлено: 12:19 13.12.2019)
3075
© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание американского режиссера и сценариста Оливера Стоуна о том, что RT он верит больше, чем североамериканским СМИ.
Стоун говорил об RT, выступая в аргентинском университете UMET, где его удостоили докторской степени. Как пишет Prensa Latina, режиссер заявил, что смотрит новости только по RT, потому что в американских СМИ нет ничего, кроме пропаганды.
"Не в ответ на наш вопрос, не по нашей просьбе и даже не в нашем присутствии. Мне нравится наша аудитория", — написала Симоньян в Telegram-канале.
Уильям Оливер Стоун — американский кинорежиссер, продюсер и сценарист, обладатель множества наград, включая три премии Американской киноакадемии. Первый "Оскар" он получил за лучший адаптированный сценарий к фильму "Полуночный экспресс", еще два — как режиссер за фильмы "Взвод" и "Рожденный четвертого июля". Стоун известен и документальными работами — так, в 2017 году вышел его четырехсерийный фильм о президенте России Владимире Путине, а в этому году режиссер представил картину "Нерассказанная история Украины".
Логотип телеканала RT
10:00
Исследование: российские СМИ освещают события нейтральнее западных
13343119
Обсудить 1
Телеканал RTМедиавойныОливер СтоунМаргарита СимоньянРоссияМедиа - Общество
Рекомендуем
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский ответил на слова Путина про газ
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Зеленскому не стоит говорить про "наш Крым", заявили на полуострове
Дизель-электрическая подводная лодка Петропавловск-Камчатский
Forbes оценил новейшую российскую подлодку
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предложил упростить получение гражданства сбежавшим из РФ
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев высмеял ответ Зеленского на слова Путина о газе
Вид на Ригу
Латвийский политик оценил последствия плохих отношений с Россией
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала "Слуга народа"
Актриса Екатерина Дурова
Умерла актриса Екатерина Дурова
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
Верховный суд Великобритании
Суд в Британии закончил слушания по долгу Украины перед Россией
Вид на Спасскую башню Московского Кремля с Манежной площади
Стало известно, за что в России не любят Запад
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России
Гидрографическое судно Донузлав
Российские моряки открыли четыре острова в Красном море
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:59Полиция назвала предварительную версию взрыва в жилом доме в Германии
12:56Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"
12:55Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
12:54Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
12:54В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины
12:49Лидеры "нормандского формата" привержены "Минску-2", напомнил Песков
12:47Названы лучшие игры года
12:46На Украине назвали условие для проведения выборов в Донбассе
12:45На юге Москвы загорелся склад с тканями на площади 200 "квадратов"
12:45В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
12:43В Москве умер один из близнецов, ожидавших трансплантацию почек
12:42Песков назвал критерии, по которым Путин оценивает работу губернаторов
12:40В Германии один человек погиб при взрыве в жилом доме
12:39Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме
12:38Путин может принять участие в запуске железнодорожного движения в Крым
12:34В Кремле прокомментировали сообщения о рекордной убыли населения
12:29Клинцевич прокомментировал запуск США запрещенной ДРСМД ракеты
12:29Эксперт прокомментировал продление санкций ЕС против России
12:28Тайский массаж включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО
12:27Юмашев не согласовывает с Кремлем выступления о Путине, заявил Песков
Лента новостейМолния