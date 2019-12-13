Видеомост Москва – Цхинвал о событиях в Южной Осетии в августе 2008 г.

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16 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Цхинвал на тему: "И один в поле воин…", посвященный событиям в Южной Осетии в августе 2008 г.