Видеомост Москва – Цхинвал о событиях в Южной Осетии в августе 2008 г.

Участник в Москве:
- депутат Государственной Думы Российской Федерации Алдар ДАМДИНОВ.
Участники в Цхинвале:
- президент Республики Южная Осетия Анатолий БИБИЛОВ;
- заместитель министра обороны Республики Южная Осетия Игорь АЛБОРОВ;
- участник боевых действий Тасболат ИБРАШЕВ.
В августе 2008 года весь мир облетела фотография, на которой солдат российской армии с пулеметом преграждает путь колонне грузинских военных. Иностранные журналисты, пораженные мужеством и отвагой военнослужащего, опубликовали тогда статью под названием "Русским и 300 не надо, хватит и одного". Долгое время считалось, что запечатленным на фотографии солдатом был Бато Дашидоржиев, погибший через несколько дней после инцидента. Но недавно был найден настоящий герой известного снимка – астраханец Тасболат Ибрашев.
Во время мероприятия президент Южной Осетии вручит Тасболату Ибрашеву награду.
Ветеран боевых действий находится в Южной Осетии по приглашению Sputnik.
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- депутат Государственной Думы Российской Федерации Алдар ДАМДИНОВ.
Участники в Цхинвале:
- президент Республики Южная Осетия Анатолий БИБИЛОВ;
- заместитель министра обороны Республики Южная Осетия Игорь АЛБОРОВ;
- участник боевых действий Тасболат ИБРАШЕВ.
В августе 2008 года весь мир облетела фотография, на которой солдат российской армии с пулеметом преграждает путь колонне грузинских военных. Иностранные журналисты, пораженные мужеством и отвагой военнослужащего, опубликовали тогда статью под названием "Русским и 300 не надо, хватит и одного". Долгое время считалось, что запечатленным на фотографии солдатом был Бато Дашидоржиев, погибший через несколько дней после инцидента. Но недавно был найден настоящий герой известного снимка – астраханец Тасболат Ибрашев.
Во время мероприятия президент Южной Осетии вручит Тасболату Ибрашеву награду.
Ветеран боевых действий находится в Южной Осетии по приглашению Sputnik.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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