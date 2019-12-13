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ВСУ семь раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
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РИА Новости

ВСУ семь раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

09:48 13.12.2019
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© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные
Украинские военные
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в ДНР сообщили о девяти нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило семь раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 16 мин, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 36 единиц", - добавил представитель ведомства.
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