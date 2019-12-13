Мединский недоволен конфликтом труппы во МХАТе имени Горького

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Министр культуры РФ Министр культуры РФ Владимир Мединский в интервью РИА Новости сообщил, что недоволен конфликтной ситуацией, сложившейся во МХАТе имени Горького, но считает, что в театре идет нормальный рабочий процесс, за новую репертуарную политику зрители "голосуют рублем".

В ноябре ряд деятелей искусств подписали открытое письмо, адресованное президенту РФ. Его авторы критиковали работу художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова и требовали "вернуть" к руководству Татьяну Доронину, которая была якобы уволена "без каких-либо весомых оснований". Руководство и артисты МХАТа опубликовали свои ответы на письмо деятелей культуры, в которых поддержали Боякова и попросили президента РФ "защитить МХАТ от агрессивной кампании клеветы". Они также напомнили, что Доронина не уволена, а переведена по решению Минкультуры на должность президента МХАТ, но пока не приступила к работе по состоянию здоровья. На этой неделе Мединский встретился с руководством театра, обсудил планы на будущий год.

"Я вообще всегда всем недоволен. У меня такая работа. МХАТ не исключение. Но, еще раз скажу, оснований сейчас принимать какие-то резкие административные меры мы не видим. Мы хотим, чтобы в театре восстановилась нормальная рабочая атмосфера, потому что сейчас 75 процентов труппы поддерживают одну политику, остальные — другую. Самое главное, чтобы каждый нашел в театре свое место, чтобы он был востребован. И зрители ждут именно этого", - сказал министр, отвечая на вопрос агентства, доволен ли он сложившейся ситуацией.

Мединский отметил, что в театре идет нормальный рабочий процесс, и выразил сожаление, что Татьяна Доронина по состоянию здоровья не может принимать активного участия в формировании репертуарной политики и руководстве худсоветом МХАТа. "Искренне желаю ей выздоровления", - подчеркнул министр.

"Новинок во МХАТе много, премьеры выходят каждые два месяца. Будем смотреть. Зритель рублем голосует за новую репертуарную политику МХАТа, доходы театра, если мне память не изменяет, увеличились на 30 процентов в отношении к тому же периоду предыдущего года. Но в данном случае внебюджетный доход - это не единственный критерий оценки эффективности в таком сложном творческом организме, как театр. Надо смотреть в комплексе - и профессиональное признание, и атмосфера внутри театра, и востребованность коллектива, что очень важно, потому что у театра большая труппа", - заключил Мединский.