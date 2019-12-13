В Югре шесть человек пострадали в столкновении двух машин на трассе

Авария произошла вечером в четверг на 708-м километре автодороги Нефтеюганск - Мамонтово. Столкнулись внедорожник ВАЗ-2131 и Lada Priora (ВАЗ-21703).

"В результате ДТП оба водителя, пассажиры автомобиля ВАЗ-2131, мужчины 1988 и 1991 годов рождения, а также пассажиры автомобиля ВАЗ-21703, девушка 1996 и юноша 2000 годов рождения, получили ранения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным автоинспекции, водитель отечественного внедорожника не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Все обстоятельства ДТП выясняются.