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Банки предложили новый вариант борьбы с мошенническими переводами
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РИА Новости

Банки предложили новый вариант борьбы с мошенническими переводами

09:24 13.12.2019 (обновлено: 10:30 13.12.2019)
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Кредитные организации хотят поменять механизм работы с переводами, на которые не было получено согласия клиента — владельца денежных средств. Об этом РБК рассказал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.
По его словам, компании намерены увеличить срок, в течение которого сомнительный перевод будет заблокирован, и возвращать клиенту его средства, если с ним не удалось связаться для подтверждения операции.
Сейчас банк имеет право заблокировать отправление денег со счета своего клиента, если есть подозрения в мошенничестве, однако только на два дня. За это время он должен получить от владельца согласие на проведение операции. Если же банку не удастся связаться с клиентом, он все равно должен перевести деньги получателю.
Идею одобряют Альфа-банк, "Открытие" и Росбанк, а вот ВТБ и Райффайзенбанк не видят необходимости в изменениях, считая, что два дня — достаточный срок, чтобы связаться с клиентом. По мнению представителя Центробанка, увеличение срока приостановки транзакций не окажет положительного эффекта.
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РайффайзенбанкОткрытие (банк)РосбанкЦентральный Банк РФВТБРоссияАльфа-банкОбществоЭкономика
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