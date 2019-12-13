Банки предложили новый вариант борьбы с мошенническими переводами

По его словам, компании намерены увеличить срок, в течение которого сомнительный перевод будет заблокирован, и возвращать клиенту его средства, если с ним не удалось связаться для подтверждения операции.

Сейчас банк имеет право заблокировать отправление денег со счета своего клиента, если есть подозрения в мошенничестве, однако только на два дня. За это время он должен получить от владельца согласие на проведение операции. Если же банку не удастся связаться с клиентом, он все равно должен перевести деньги получателю.