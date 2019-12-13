В Сирии российские военные доставили гумпомощь в деревню около Ракки

РАККА (Сирия), 13 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие впервые оказали гуманитарную помощь жителям сирийской деревни Кармала, в 30 километрах от города Ракки, который несколько лет был столицей террористической группировки ИГ*.
Жители получили от российского Центра по примирению в Сирии наборы продуктов, специально подобранных для мусульманского населения. Как рассказал журналистам офицер центра Владимир Варнавский, рацион был составлен с учетом того, что они могут из этих продуктов приготовить блюда, которые обычно едят.
"Кроме того, все продукты очень долго хранятся, так что мы можем быть уверены, что все это будет использовано", - добавил он.
Всего российские военные привезли жителям Кармалы несколько тонн продуктовых наборов, за которыми сразу выстроилась очередь. Чтобы свести к минимуму давку и обеспечить порядок, военные полицейские формируют коридор из машин и оцепления, пропускают людей по очереди.
"Мы все здесь голодали, продуктов, которые у нас оставались - не хватало на всю семью. Нечего было пить, приходилось ждать, когда пройдет дождь, чтобы набрать воды, из-за этого многие болели", - говорит житель деревни Омар Фариз.
Российские военные планируют и дальше регулярно проводить гуманитарные акции на севере Сирии. Военнослужашие центра по примирению уже провели в Сирии более 2 тысяч гуманитарных акций, раздав почти 4 тысячи тонн продовольствия.
*Террористическая организация, запрещенная в России