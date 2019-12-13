Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-13T05:11+0300
https://ria.ru/20191213/1562338133.html
В Сирии российские военные доставили гумпомощь в деревню около Ракки
https://cdn21.img.ria.ru/images/149639/03/1496390394_0:94:1800:1107_1036x0_80_0_0_0739bd6e7cd5a983d36d8c3d083b1467.jpg
РИА Новости

В Сирии российские военные доставили гумпомощь в деревню около Ракки

05:11 13.12.2019
190
© Sputnik / Мохаммед МааруфОсвобожденный пригород сирийского города Ракка. 13 июня 2017
Освобожденный пригород сирийского города Ракка. 13 июня 2017
© Sputnik / Мохаммед Мааруф
РАККА (Сирия), 13 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие впервые оказали гуманитарную помощь жителям сирийской деревни Кармала, в 30 километрах от города Ракки, который несколько лет был столицей террористической группировки ИГ*.
Жители получили от российского Центра по примирению в Сирии наборы продуктов, специально подобранных для мусульманского населения. Как рассказал журналистам офицер центра Владимир Варнавский, рацион был составлен с учетом того, что они могут из этих продуктов приготовить блюда, которые обычно едят.
Вид на город Алеппо
11 декабря, 05:03Война в Сирии
Медики из России помогают сирийцам справиться с хроническими болезнями
"Кроме того, все продукты очень долго хранятся, так что мы можем быть уверены, что все это будет использовано", - добавил он.
Всего российские военные привезли жителям Кармалы несколько тонн продуктовых наборов, за которыми сразу выстроилась очередь. Чтобы свести к минимуму давку и обеспечить порядок, военные полицейские формируют коридор из машин и оцепления, пропускают людей по очереди.
"Мы все здесь голодали, продуктов, которые у нас оставались - не хватало на всю семью. Нечего было пить, приходилось ждать, когда пройдет дождь, чтобы набрать воды, из-за этого многие болели", - говорит житель деревни Омар Фариз.
Российские военные планируют и дальше регулярно проводить гуманитарные акции на севере Сирии. Военнослужашие центра по примирению уже провели в Сирии более 2 тысяч гуманитарных акций, раздав почти 4 тысячи тонн продовольствия.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Раздача гуманитарной помощи офицерами Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Архивное фото
6 мая, 05:09Война в Сирии
В Сирии начали раздавать монгольскую гуманитарную помощь
401004
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииРакка (мухафаза)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель
ЦПВС сообщил о подготовке террористами провокаций с химоружием в Сирии
Здание министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на идею признать Россию "спонсором терроризма"
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
ЕС не признал меморандум Турции и Ливии по морским зонам
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Евросаммит договорился о переходе к климатической нейтральности
Площадь Конститущии в Мехико
Мексика ратифицировала договор о свободной торговле с США и Канадой
Полиция Колумбия патрулирует улицы Картахены
Колумбийские повстанцы подорвали автомобиль, ранив троих солдат
Вид на здание государственного совета Крыма в городе Симферополе
В Крыму заявили, что ЕС пошел ва-банк, продлив санкции
Елки, предназначенные для продажи на новогодние праздники
В "Авито" рассказали о ценах на новогодние елки в разных регионах
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди
Глава МИД Казахстана обсудил в госдепе США борьбу с терроризмом
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Россия зафиксировала 21 нарушение перемирия в Сирии за сутки
Депутат Государственной Думы Елена Панина
В Госдуме назвали продление ЕС санкций против России абсурдным
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии
Сирийская оппозиция заявила о поддержке турецкой операции в Сирии
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД заявили о завершении отвода курдских формирований в Сирии
Зона таможенного контроля
Россия и Парагвай заключили соглашение о таможенном сотрудничестве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:11Парламент ДНР принял Гражданский кодекс
13:10Губернатор Поморья заявил, что за восемь лет стал другим человеком
13:08Меркель поздравила Джонсона с победой на выборах
13:08На юге Москвы обрушилась кровля горящего склада с тканями
13:08На юге Сирии трое детей погибли, подорвавшись на мине
13:07В МИД заявили, что в Париже Зеленскому не удалось поменять "Минск-2"
13:05Лукашенко рассказал, почему не спит по ночам
13:04В Париже нейтрализовали мужчину, угрожавшего полицейскому оружием
13:04Глава МИД Израиля поздравил Джонсона с "исторической победой"
13:02Ростехнадзор не выявил нарушений промбезопасности после ЧП на "Дружбе"
13:02В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше
12:59Полиция назвала предварительную версию взрыва в жилом доме в Германии
12:56Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"
12:55Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
12:54Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
12:54В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины
12:49Лидеры "нормандского формата" привержены "Минску-2", напомнил Песков
12:47Названы лучшие игры года
12:46На Украине назвали условие для проведения выборов в Донбассе
12:45На юге Москвы загорелся склад с тканями
Лента новостейМолния