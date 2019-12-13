Премьер Армении прокомментировал признание сенатом США геноцида армян

Сенат США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян. В конце октября аналогичную резолюцию приняла палата представителей США.

"Резолюция 150 сената США – это победа справедливости и истины. От имени армянского народа во всем мире, я выражаю нашу глубокую признательность сенату за этот эпохальный закон", - написал Пашинян в Twitter

Вопрос о признании геноцида армян является камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов. Резолюция, споры о которой велись десятилетиями, была проведена в палате представителей на фоне резкого ухудшения отношений Вашингтона с Анкарой из-за военной операции Турции в Сирии.

В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.