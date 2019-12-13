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Премьер Армении прокомментировал признание сенатом США геноцида армян
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РИА Новости

Премьер Армении прокомментировал признание сенатом США геноцида армян

04:47 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. 6 декабря 2018
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. 6 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал решение сената США о признании геноцида армян победой справедливости и истины.
Сенат США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян. В конце октября аналогичную резолюцию приняла палата представителей США.
"Резолюция 150 сената США – это победа справедливости и истины. От имени армянского народа во всем мире, я выражаю нашу глубокую признательность сенату за этот эпохальный закон", - написал Пашинян в Twitter.
Вопрос о признании геноцида армян является камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов. Резолюция, споры о которой велись десятилетиями, была проведена в палате представителей на фоне резкого ухудшения отношений Вашингтона с Анкарой из-за военной операции Турции в Сирии.
Вид Анкары
Вчера, 23:43
В Турции прокомментировали резолюцию США о признании геноцида армян
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.
Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
Демонстранты с флагами Армении у здания Бундестага в Берлине Германия. 2 июня 2016
30 октября, 12:36
Страны, признавшие геноцидом преступления против армян в 1915 году
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Никол ПашинянСенат СШАТурцияСШААрменияВ мире
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