Колумбийские повстанцы подорвали автомобиль, ранив троих солдат

"Двенадцатого декабря около полудня в муниципалитете Кубара сработали взрывные устройства в автомобиле, по-видимому, это совершили члены комитетов Эрнесто Че Гевары и Марты Сесилии Пабон из организованной вооруженной группировки Eln", - говорится в сообщении Восьмой дивизии Армии Колумбии, опубликованном в Twitter.