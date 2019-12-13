Триполи приведен в повышенную боеготовность после наступления Хафтара

Как сообщил ранее телеканал Al-Arabiya, командующий Ливийской национальной армией Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи для его освобождения.

"Триполи в состоянии повышенной боеготовности, чтобы отразить любую новую атаку боевиков Хафтара", - процитировала ливийская газета Libya Observer заявление главы МВД.

При этом он упрекнул маршала в использовании пропаганды для "объявления о фейковых победах" и напомнил, что это уже четвертый по счету объявленный Хафтаром "час икс" с начала его наступления на Триполи 4 апреля.