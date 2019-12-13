Помпео поздравил Салливана с утверждением на пост посла в Москве

ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Джона Салливана с утверждением на должность посла в Москве и выразил надежду, что тому удастся наладить конструктивные отношения с Россией.
"Поздравляю Джона Салливана с тем, что он сегодня стал послом США в России. Я уверен, что его опыт и дипломатическая проницательность станут его преимуществом на пути укрепления сотрудничества и построения конструктивных отношений с Россией", - написал Помпео в Twitter.
Сенат США в четверг утвердил кандидатуру замгоссекретаря Салливана на должность посла в России.
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