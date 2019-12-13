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Помпео поздравил Салливана с утверждением на пост посла в Москве
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РИА Новости

Помпео поздравил Салливана с утверждением на пост посла в Москве

01:40 13.12.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
© РИА Новости / Геннадий Мельник
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Джона Салливана с утверждением на должность посла в Москве и выразил надежду, что тому удастся наладить конструктивные отношения с Россией.
"Поздравляю Джона Салливана с тем, что он сегодня стал послом США в России. Я уверен, что его опыт и дипломатическая проницательность станут его преимуществом на пути укрепления сотрудничества и построения конструктивных отношений с Россией", - написал Помпео в Twitter.
Сенат США в четверг утвердил кандидатуру замгоссекретаря Салливана на должность посла в России.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
10 декабря, 22:07
Лавров и Помпео провели переговоры в Вашингтоне
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Джон СалливанМайк ПомпеоГосударственный департамент СШАРоссияСШАВ мире
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