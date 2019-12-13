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2019-12-13T00:36+0300
https://ria.ru/20191213/1562336150.html
СМИ сообщили о продвижении армии Хафтара в сторону Триполи
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РИА Новости

СМИ сообщили о продвижении армии Хафтара в сторону Триполи

00:10 13.12.2019 (обновлено: 00:36 13.12.2019)
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© AP Photo / Mohammed El-SheikhyКомандующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар
Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар
© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy
КАИР, 12 дек - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) продвигается в сторону Триполи, контролируемого Правительством национального согласия, после объявления ее командующего Халифы Хафтара о начале решающего штурма, об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на своего корреспондента.
В четверг вечером командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар в своем видеообращении объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи для его освобождения. Он призвал тех, кто воюет против ЛНА, оставаться в своих домах, в обмен гарантируя им безопасность.
"Национальная армия продвигается по нескольким направлениям к Триполи", - сообщил корреспондент телеканала.
Журналист также сообщил, что специальные штурмовые отряды ЛНА были доставлены в окрестности Триполи несколько дней назад.
Информационное бюро ЛНА, на которое ссылается канал, заявляет о взятии под контроль училища по подготовке офицеров полиции в районе Салах эд-Дин, расположенном к югу ливийской столицы.
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В то же время командиры отрядов подконтрольных заседающему в Триполи правительству национального согласия Ливии, по данным аль-Арабии, заявляют о том, что "оперативная обстановка в Триполи находится под контролем".
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарТриполиЛивияВ мире
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