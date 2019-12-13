В Индии местные жители не отдают герпетологам опасную двуглавую кобру

Многие из них верят в то, что ее появление — божественный знак.

Герпетолог из департамента лесного хозяйства попытался объяснить им, что в мутации кобры нет ничего сверхъестественного, и змея должна содержаться в неволе – это безопаснее, в том числе и для самого пресмыкающегося.