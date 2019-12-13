В Индии местные жители не отдают герпетологам опасную двуглавую кобру

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В индийском городе Миднапур (штат Западная Бенгалия) обнаружена двуглавая моноклевая кобра, которую местные жители не хотят отдавать герпетологам, сообщает Upi.
Несмотря на чрезвычайную опасность этой ядовитой змеи, местные отказались передать ее специалистам.
Многие из них верят в то, что ее появление — божественный знак.
Герпетолог из департамента лесного хозяйства попытался объяснить им, что в мутации кобры нет ничего сверхъестественного, и змея должна содержаться в неволе – это безопаснее, в том числе и для самого пресмыкающегося.
3 декабря, 03:21ТуризмВ Индии тигр преследовал автомобиль с туристами