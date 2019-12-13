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Туризм
2019-12-13T03:43+0300
https://ria.ru/20191213/1562312771.html
В Индии местные жители не отдают герпетологам опасную двуглавую кобру
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РИА Новости

В Индии местные жители не отдают герпетологам опасную двуглавую кобру

03:43 13.12.2019
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Двуглавая змея, которую обнаружил житель китайской провинции Хэбэй
Двуглавая змея, которую обнаружил житель китайской провинции Хэбэй
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В индийском городе Миднапур (штат Западная Бенгалия) обнаружена двуглавая моноклевая кобра, которую местные жители не хотят отдавать герпетологам, сообщает Upi.
Несмотря на чрезвычайную опасность этой ядовитой змеи, местные отказались передать ее специалистам.
Многие из них верят в то, что ее появление — божественный знак.
Герпетолог из департамента лесного хозяйства попытался объяснить им, что в мутации кобры нет ничего сверхъестественного, и змея должна содержаться в неволе – это безопаснее, в том числе и для самого пресмыкающегося.
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