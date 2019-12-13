Юные оркестранты и любительские хоры. Кто они – творческие люди?

Сто молодых музыкантов на сцене, которые играют для своих же ровесников в зале – именно так проходят выступления Российского национального молодежного симфонического оркестра (РНМСО), в состав которого по конкурсу были отобраны лучшие исполнители в возрасте от 22 до 30 лет из 27 городов России. Коллектив был создан в сентябре 2018 года при поддержке Фонда президентских грантов министерства культуры РФ и сейчас развивается в рамках национального проекта "Культура" и его направления "Творческие люди".

Только в одной Москве пять выступлений за декабрь. Молодежный оркестр живет настоящей "взрослой" жизнью, с интенсивными репетициями и ответственными выступлениями. Всего же за первый сезон коллектив отыграл 40 концертов в 13 городах, выступая с разными дирижерами – от Валерия Гергиева до молодого, но уже известного в мире Максима Емельянычева.

Еще одно важное событие нацпроекта "Культура" – "Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов", который будет ежегодно проходить до 2024 года. Каждый год условия для участия немного разные: если в этом году заявки подавали коллективы народных танцев и песен, то в 2020 году в нем могут участвовать народные театры, хоры, духовые оркестры и цирковые коллективы.

"Участники чувствуют заряженную творчеством энергетику друг друга. Это фестиваль для людей, где все общаются между собой – и любители, и высочайшие профессионалы", – говорит Тамара Пуртова, директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, который выступает организатором события.

В 2019 году конкурс прошел в номинации "Традиции", его лауреатами стали 20 любительских коллективов. В первых числах ноября в Москве они выступили на сцене театра "Русская песня". В гала-концерте приняли участие традиционные вокальные, фольклорные, танцевальные ансамбли и коллективы, исполняющие музыку на народных инструментах. География огромна: Адыгея, Дагестан, Удмуртия, Забайкальский, Камчатский, Красноярский и Ставропольский края, а также Владимирская, Вологодская, Кировская, Костромская, Псковская, Ростовская, Смоленская, Тверская, Ульяновская и Московская области.

© Фото : предоставлено Министерством культуры РФ Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов © Фото : предоставлено Министерством культуры РФ Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов

За шесть лет фестиваля в общей сложности 120 коллективов-победителей получат гранты в размере 2 миллионов рублей каждый. В этом году первые победители уже смогли реализовать некоторые задумки. Например, фольклорный ансамбль "Ладанка" из Ульяновска изготовил на заказ специальные музыкальные инструменты, в том числе. такие редкие духовые, как гудок, калюку и свирели. А ансамбль танца "Адыги" полностью воссоздал традиционные женский и мужской костюмы, в работе над которыми использовали материалы из Национального музея республики.

В рамках нацпроекта разработана и программа "Волонтеры культуры". Она стартовала 20 апреля 2019 года в ходе акции "Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры". В 70 регионах страны люди вышли на субботники по уборке территорий, они очистили памятники от грязи и мусора. В 2019 году министерство культуры РФ привлекло к движению "Волонтеры культуры" 29 тысяч человек .