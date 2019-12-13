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Культура
2019-12-13T16:10+0300
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Виртуальная музыка. Онлайн-концерты для жителей небольших городов
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РИА Новости

Виртуальная музыка. Онлайн-концерты для жителей небольших городов

16:10 13.12.2019
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© Фото : предоставлено Министерством культуры РФЗрители смотрят трансляцию в "виртуальном концертном зале"
Зрители смотрят трансляцию в виртуальном концертном зале
© Фото : предоставлено Министерством культуры РФ
В рамках национального проекта "Культура" по всей России открываются виртуальные концертные залы – всего к 2024 году их должно быть 500. Благодаря современным технологиям, жители даже небольших поселений смогут присутствовать на лучших концертах классической музыки.
В середине ноября в Новгородской области открылось сразу три виртуальных концертных площадки. Одна – в областной филармонии, две других – в небольших городах Пестово и Холм.
"В рамках национального проекта "Культура" в 2019 году мы получили деньги на открытие трех концертных залов. А в сентябре были определены победители уже на следующий 2020 год. Из 267 заявок гранты получат 80 организаций. По итогам конкурса Новгородская область получила самый высокий результат по всей России – одобрили заявки шести учреждений из семи участвовавших. Пока у нас еще не охвачен один город, так что обязательно будем подавать заявку в будущем", – рассказывает руководитель проектного офиса новгородской областной филармонии Юлия Лагутенко.

Проект Всероссийского виртуального концертного зала когда-то стартовал силами Свердловской филармонии, потом к нему присоединились другие концертные организации. С 2013 года свои концерты активно транслирует Московская филармония. Но если раньше средства на организацию такого виртуального зала должна была находить сама организация, то теперь есть возможность получить грант от Министерства культуры РФ по программе нацпроекта "Культура".

"У нас в областной филармонии уже был дорогой и хороший звук, так что весь грант – 5,6 миллиона рублей – ушел на покупку светодиодного экрана, сценического оборудования, чтобы его подвесить. В Пестово для трансляций поставили оборудование в зале местной школы искусств, там теперь большой плазменный экран, хорошее звуковое оборудование. В Холме трансляции будут проходить в местной библиотеке, в зале на 80 человек. Грантовые триста тысяч рублей ушли покупку экрана, ноутбука, микшерного пульта и акустической системы", – поясняет Лагутенко.
На открытие виртуальных залов в Пестово и Холме собрались местные жители. С помощью видеомоста ведущие и зрители могли поприветствовать друг друга, а потом уже подключиться к трансляции концерта Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова, на котором солировала молодая испанская скрипачка Мария Дуэньяс. Запись была взята из видеоархива Московской филармонии. Приглашения на это мероприятие распространялись бесплатно, свободным будет вход на такие концерты до конца этого сезона.

Показы концертов пока будут осуществляться через сайт Московской филармонии, которая ведет прямые трансляции и располагает большим архивом записей.

По словам Лагутенко, в первую очередь эти концерты предназначены для школьников: они будут ходить на виртуальные концерты в рамках школьных уроков музыки, также специально для детей будут сформированы абонементы.
© Фото : предоставлено Министерством культуры РФМобильное приложение ARTEFACT
Мобильное приложение ARTEFACT
© Фото : предоставлено Министерством культуры РФ
Мобильное приложение ARTEFACT
В рамках реализации национального проекта "Культура" до 2024 года планируется также создать 450 мультимедиа-гидов по музеям. Одним из первых такой гид, работающий на базе бесплатного приложения Artefact, выпустил ГМИИ имени Пушкина. В этом направлении активно работают и региональные организации. Так, музеи Белгородской области разработают 60 мультимедиа-гидов по своим экспозициям и выставочным проектам.
Еще один важный пункт направления "Цифровая культура" нацпроекта – оцифровка книжных памятников. Например, Российская национальная библиотека до конца 2019 года должна оцифровать 8 тысяч ценных документов книжного наследия. Эта работа подразумевает не только сканирование документов, но и их научную обработку, проведение съемки и разработку базы данных.
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КультураРоссийская национальная библиотекаМинистерство культуры РФНовгородская область
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