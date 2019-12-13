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Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)
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РИА Новости

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)

02:45 13.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМитинг ЛДПР в Москве
Митинг ЛДПР в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) – политическая партия правоцентристского направления.
13 декабря 1989 года в Москве состоялось первое собрание инициативной группы, которое провозгласило создание Либерально-демократической партии, постановило подготовить и созвать учредительный съезд партии. Программным документом нового объединения стал составленный Владимиром Жириновским проект. После этого Либерально-демократическая партия начала формировать свои региональные организации по всей территории Советского Союза.
31 марта 1990 года состоялся учредительный съезд партии. На съезде присутствовали 215 делегатов из 41 региона восьми союзных республик. Были приняты программа и устав партии. Председателем партии был избран Владимир Жириновский.
12 апреля 1991 года партия была зарегистрирована Министерством юстиции СССР как Либерально-демократическая партия Советского Союза (ЛДПСС), 14 декабря 1992 года была перерегистрирована Минюстом Российской Федерации как Либерально-демократическая партия России (ЛДПР).
13 декабря 2001 года XIII съезд ЛДПР принял решение преобразовать Общероссийскую общественно-политическую партию "Либерально-демократическая партия России" в политическую партию "Либерально-демократическая партия России".
Программа партии "Мощный рывок вперед" содержит 100 пунктов, отражающих видение ЛДПР по развитию России.
Эмблема ЛДПР представляет собой прямоугольник синего цвета, в центре которого помещено наименование партии "ЛДПР" буквами желтого цвета.
Герб партии – щит темно-синего цвета с золотистым обрамлением треугольной равнобедренной формы, на котором нанесена карта России желтого (золотого) цвета. Из-за карты восходит солнце желтого (золотого) цвета с разбегающимися лучами разной длины. На фоне солнца изображен сокол серого цвета. В нижней части щита написаны слова "СВОБОДА", "ПАТРИОТИЗМ", "ЗАКОН", а сверху – "ЛДПР"
Флаг партии синего цвета, с изображением на нем в центре краткого наименования партии "ЛДПР" буквами желтого цвета.
Гимн партии, написанный Жириновским, называется "ЛДПР. Великая Россия".
Руководящими органами ЛДПР являются Съезд, Высший совет и председатель ЛДПР.
Высшим руководящим органом ЛДПР является Съезд, который созывается по решению Высшего совета не реже одного раза в четыре года.
Постоянно действующий руководящий орган партии – Высший совет ЛДПР.
Руководитель Высшего Совета – Владимир Жириновский.
Председатель ЛДПР избирается на съезде ЛДПР сроком на четыре года. С 1990 года председателем партии является Владимир Жириновский.
Региональные отделения ЛДПР созданы в 85 субъектах Российской Федерации. На местах действуют более двух тысяч отделений.
Численность партии – около 300 тысяч человек.
ЛДПР участвует в президентских и парламентских выборах.
Владимир Жириновский выдвигался кандидатом в президенты РСФСР от ЛДПР в 1991 году и на должность президента РФ на выборах 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годов. В 2004 году от партии кандидатом в президенты был Олег Малышкин.
По итогам президентских выборов в 2018 году Владимир Жириновский занял третье место, получив 5,65% голосов.
На первых выборах в Государственную Думу РФ 12 декабря 1993 года ЛДПР заняла первое место, получив 22,92% голосов избирателей.
На выборах 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 и 2016 годов партия стабильно обеспечивала свое представительство в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации II, III, IV, V, VI и VII созывов.
В VII созыве Государственной Думы ЛДПР представлена 40 депутатами, руководитель фракции – Владимир Жириновский.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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