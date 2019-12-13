Биография Джона Салливана

В 1981 году получил степень бакалавра в области истории и политологии в Университете Брауна (Brown University). В 1985 году – степень доктора права в Колумбийском университете (Columbia University).

Работал юристом, адвокатом-консультантом, судебным клерком в Апелляционном суде пятого округа и в Верховном суде США. Был научным сотрудником в Harlan Fiske Stone и редактором в журнале Columbia Law Review

В 1991-1992 годах Джон Салливан был советником помощника генерального прокурора в службе юрисконсульта министерства юстиции США.

В 1992 году – заместитель главного юрисконсульта во время президентской избирательной кампании Джорджа Буша-старшего.

В 1993-1996 годах работал в компании Mayer, Brown & Platt.

В 1995 году был главным юрисконсультом сенатора Филипа Грэмма во время его кампании по выдвижению кандидатом в президенты США.

В 1997-2004 годах – партнер компании Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP.

В 2004-2005 годах – заместитель главного юрисконсульта министерства обороны США.

В 2005-2007 годах – главный юрисконсульт министерства торговли США.

С сентября 2007 года – исполняющий обязанности заместителя министра торговли США, с марта 2008 года по 2009 год – заместитель министра торговли США

С 2010 по 2016 год был председателем правительственного комитета по налаживанию экономических отношений США и Ирака.

В мае 2017 года Джон Салливан был утвержден сенатом и приведен к присяге в качестве заместителя госсекретаря США.