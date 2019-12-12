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2019-12-12T22:48+0300
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В Красноярске массажистка сломала ноги семимесячному ребенку
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РИА Новости

В Красноярске массажистка сломала ноги семимесячному ребенку

21:49 12.12.2019 (обновлено: 22:48 12.12.2019)
17512
© Depositphotos / evgenyatamanНоворожденный
Новорожденный
© Depositphotos / evgenyataman
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Красноярске мануальный терапевт сломала семимесячной девочке обе ноги во время массажа, сообщил местный телеканал ТВК.
Как заявила мама девочки, они обращались к специалисту и раньше. Однако перед последним сеансом она заметила, что ее дочери плохо.
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"От любого прикосновения ребенок вздрагивал и кричал. Я ее взяла на руки, она просто кипяток. Ребенок сутки не спал. Вечером я заметила, что у нее нога неактивна", — рассказывает мать.
После этого родители девочки обратились к врачам, которые диагностировали перелом обеих ног, причем правая была травмирована в трех местах.
Ребенку пришлось накладывать гипс. Сейчас девочка идет на поправку.
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КрасноярскПроисшествия
Популярные комментарии
Вот не надо вводить людей в заблуждение. Классический массаж включает много техник, в том числе различные ударные и вибрационные, например, шлепки ладонью, и постукивания ребром ладони. При неправильном применении переломать кости грудному ребёнку - как нефиг делать. Здесь просто халатное отношение к работе со стороны массажиста.
12 декабря, 23:34
ПЧПавел Чурсин
500105
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