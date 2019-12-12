Лучшие туробъекты Якутии представлены на выставке в "Экспоцентре"

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Уникальная культура, традиции и обычаи Якутии представлены на интерактивной презентации в московском Уникальная культура, традиции и обычаи Якутии представлены на интерактивной презентации в московском "Экспоцентре" в рамках Дней Дальнего Востока, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

С 12 по 14 декабря жители и гости Москвы - посетители якутского стенда получат возможность познакомиться с одним самых привлекательных для туристов регионов. Так, войдя в импровизированную пещеру, взрослые и дети увидят мумию всемирно известного мамонта Юки, у которого благодаря вечной мерзлоте сохранились мягкие ткани и шерсть. Там же можно узнать историю уникальной находки.

Кроме этого, на специальной тач-панели будут представлены самые знаменитые туристические объекты Якутии, в том числе ледник Булуус, горы Кисилях, Национальный природный парк "Ленские Столбы".

На тач-панели можно просмотреть и шесть фильмов - "Покорители холода", "Сделано в Якутии", "Зима в Якутии", " Лето в Якутии", "Национальный праздник Ысыах", а также видео-презентацию картин Тимофея Степанова "Ожившие легенды эпоса Олонхо".