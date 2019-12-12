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Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
2019-12-12T20:05+0300
https://ria.ru/20191212/1562330536.html
Лучшие туробъекты Якутии представлены на выставке в "Экспоцентре"
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РИА Новости

Лучшие туробъекты Якутии представлены на выставке в "Экспоцентре"

20:05 12.12.2019
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© Фото : предоставлено ЗАО "Экспоцентр"Экспоцентр
Экспоцентр
© Фото : предоставлено ЗАО "Экспоцентр"
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Уникальная культура, традиции и обычаи Якутии представлены на интерактивной презентации в московском "Экспоцентре" в рамках Дней Дальнего Востока, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
С 12 по 14 декабря жители и гости Москвы - посетители якутского стенда получат возможность познакомиться с одним самых привлекательных для туристов регионов. Так, войдя в импровизированную пещеру, взрослые и дети увидят мумию всемирно известного мамонта Юки, у которого благодаря вечной мерзлоте сохранились мягкие ткани и шерсть. Там же можно узнать историю уникальной находки.
Кроме этого, на специальной тач-панели будут представлены самые знаменитые туристические объекты Якутии, в том числе ледник Булуус, горы Кисилях, Национальный природный парк "Ленские Столбы".
На тач-панели можно просмотреть и шесть фильмов - "Покорители холода", "Сделано в Якутии", "Зима в Якутии", " Лето в Якутии", "Национальный праздник Ысыах", а также видео-презентацию картин Тимофея Степанова "Ожившие легенды эпоса Олонхо".
Губернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
11 декабря, 09:00
В Якутии планируют построить Арктический центр за 9,5 млрд рублей
На стенде республики также оборудована VR-зона, где можно посетить Царство вечной мерзлоты, насладиться красотами реки Лены и настоящей зимы.
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Республика Саха (Якутия)ЯкутияОбщество
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