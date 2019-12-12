Капзатраты "Русгидро" в 2019 году составят чуть более 100 млрд рублей

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Капитальные затраты "Русгидро" в 2019 году составят чуть более 100 миллиарда рублей с учетом НДС, заявил топ-менеджер компании в ходе телефонной конференции для инвесторов.
"Существенных изменений в прогнозе по капзатратам нет, так как мы завершаем строительство большинства наших крупных объектов", - заявил представитель "Русгидро".
"Ранее в этом году, в октябре, совет директоров скорректировал капекс на 2019 год до уровня немного выше 100 миллиардов рублей и мы ожидаем, что исполнение плана по капзатратам в этом году будет около этой цифры или немного меньше", - продолжил он, уточнив позднее, что сумма учитывает НДС.