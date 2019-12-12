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Теплоснабжение
2019-12-12T19:30+0300
https://ria.ru/20191212/1562329384.html
Капзатраты "Русгидро" в 2019 году составят чуть более 100 млрд рублей
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РИА Новости

Капзатраты "Русгидро" в 2019 году составят чуть более 100 млрд рублей

19:30 12.12.2019
12
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Капитальные затраты "Русгидро" в 2019 году составят чуть более 100 миллиарда рублей с учетом НДС, заявил топ-менеджер компании в ходе телефонной конференции для инвесторов.

"Существенных изменений в прогнозе по капзатратам нет, так как мы завершаем строительство большинства наших крупных объектов", - заявил представитель "Русгидро".

"Ранее в этом году, в октябре, совет директоров скорректировал капекс на 2019 год до уровня немного выше 100 миллиардов рублей и мы ожидаем, что исполнение плана по капзатратам в этом году будет около этой цифры или немного меньше", - продолжил он, уточнив позднее, что сумма учитывает НДС.
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ТеплоснабжениеРусГидроЭкономика
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