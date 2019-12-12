Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T19:21+0300
https://ria.ru/20191212/1562329002.html
Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
https://cdn24.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9c1fc240f4db9e840673ad496daa8f49.jpg
РИА Новости

Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией

19:21 12.12.2019
136
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
БЕНГАЗИ (Ливия), 12 дек - РИА Новости. Комитет по иностранным делам заседающей на востоке Ливии палаты представителей (парламента) обратился в ООН с просьбой не признавать соглашения по морским зонам, подписанные между Турцией и властями в Триполи, заявил РИА Новости глава комитета Юсеф аль-Акури.
Ранее СМИ сообщали, что Турция направила соглашение по морским зонам с Ливией на одобрение в ООН. МИД Греции направил письмо генсеку ООН и председателю Совета Безопасности ООН с просьбой не признавать меморандум между Турцией и Ливией, поскольку он нарушает международное право, не регистрировать его в Организации Объединенных Наций и не публиковать отделом океанического и морского права ООН.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Вчера, 21:37Война в Сирии
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
"Комитет по иностранным делам официально обратился в ООН через свою миссию с просьбой не принимать документы соглашений по безопасности и морским зонам, которые были подписаны между правительством национального согласия (в Триполи - ред.) и турецкой стороной", - заявил аль-Акури.
По его словам, комитет также обратился в Лигу арабских государств с просьбой следить за ситуацией.
Ранее аль-Акури сообщил РИА Новости, что палата представителей отправит жалобу в ООН в связи с заявлением президента Турции Тайипа Эрдогана о возможной отправке военных на территорию Ливии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
10 декабря, 11:14
Турция может направить военных в Ливию по просьбе ее правительства
Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Турция опубликовала карту морских зон "с учетом турецко-ливийского меморандума", согласно которой значительная часть греческой исключительной экономической зоны "отходит" к Турции. Меморандум по морским зонам был ратифицирован турецким парламентом, документ направлен в ООН.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
18:34
Премьер Греции ждет поддержки ЕС в связи с "турецкой провокацией"
200000
Обсудить 0
Файез ас-СарраджЛивияТурцияООНРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер Греции ждет поддержки ЕС в связи с "турецкой провокацией"
Полиция в Индии
В Индии три человека погибли при столкновении демонстрантов с полицией
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская раскритиковала Киев за ноту протеста Сербии
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик
Источник: Греция может разместить базы США в случае их ухода из Турции
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Газораспределительная станция в Львовской области
На Украине рассказали об угрозах для Киева от прекращения транзита
Манифестация против пенсионной реформы в Париже
В Париже проходит манифестация против пенсионной реформы
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Европейские бизнесмены оценили санкции США против Nord Stream 2
Александр Левинталь и Сергей Левченко
Губернаторы Иркутской и Еврейской автономной областей ушли в отставку
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД подтвердили, что убитый в Берлине находился в розыске
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва автомобиля, в результате которого погиб журналист Павел Шеремет
Украинский военнослужащий заявил, что его обвиняют в убийстве Шеремета
Президент Израиля Реувен Ривлин
Президент Израиля надеется, что следующие выборы положат конец кризису
Сергей Левченко
Путин принял отставку губернатора Иркутской области
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий осудил инициативу США признать Россию "спонсором терроризма"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:46В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
19:07Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
19:06Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"
19:00Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии
18:59В Германии вступили в силу поправки к Газовой директиве ЕС
18:56Левинталь назвал причину своей отставки с поста губернатора ЕАО
18:53В Госдуме назвали отставку Левченко закономерной
18:52Во Франции осудили напавшего на военных в Ницце в 2015 году
18:50Украинская полиция рассказала о причастных к убийству Шеремета
Лента новостейМолния