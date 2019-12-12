В Индии три человека погибли при столкновении демонстрантов с полицией

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Столкновения демонстрантов с полицией произошли в индийском штате Ассам на фоне принятия федеральным парламентом спорного законопроекта о гражданстве для меньшинств из соседних стран, три человека погибли, сообщает телеканал NDTV.
Согласно последним данным, только штате Ассам в столкновениях с полицией на этой почве за последние дни пострадали 25 человек, десятки задержаны, трое погибли. В среду власти Индии объявили о введении в столице Ассама Гувахати комендантского часа, доступ в интернет был ограничен. В целях сохранения общественного порядка в крупных городах Ассама также развернуты дополнительные подразделения полиции и армии.
Причиной беспорядков стало принятие парламентом Индии поправок к закону о гражданстве. В соответствии с этими поправками, немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине.
Жители Ассама опасаются, что теперь в их регионе легально смогут осесть сотни тысяч граждан из соседней Бангладеш, что, по мнению организаторов протестов, угрожает коренным жителям.