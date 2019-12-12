В Индии три человека погибли при столкновении демонстрантов с полицией

Согласно последним данным, только штате Ассам в столкновениях с полицией на этой почве за последние дни пострадали 25 человек, десятки задержаны, трое погибли. В среду власти Индии объявили о введении в столице Ассама Гувахати комендантского часа, доступ в интернет был ограничен. В целях сохранения общественного порядка в крупных городах Ассама также развернуты дополнительные подразделения полиции и армии.