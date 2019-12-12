В Госдуме предложили наказывать за склонение молодежи к наркотикам

Он отметил, что склонение молодежи, в частности, несовершеннолетних, к потреблению наркотиков - это "выстрел в будущее", с этой проблемой необходимо бороться.

"Если профилактика не дает результатов, то, конечно, нужно применять жесткие меры наказания за пропаганду именно наркопотребления, должна быть уголовная ответственность, иначе с этим злом не побороться. Вот Николай Иванович (Рыжак, член комиссии - ред.) долгое время работал в органах безопасности , связанных с пресечением незаконного оборота наркотиков, ему поручено это направление отработать, провести мы хотим отдельную комиссию именно по воспрепятствованию наркопропаганде и воспрепятствованию вовлечению в потребление наркотиков молодежью", - заявил Пискарев журналистам.