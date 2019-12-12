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В Госдуме предложили наказывать за склонение молодежи к наркотикам
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РИА Новости

В Госдуме предложили наказывать за склонение молодежи к наркотикам

18:46 12.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ извне считает, что за склонение несовершеннолетних к потреблению наркотиков должна быть уголовная ответственность, это направление будет проработано, заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
Он отметил, что склонение молодежи, в частности, несовершеннолетних, к потреблению наркотиков - это "выстрел в будущее", с этой проблемой необходимо бороться.
"Если профилактика не дает результатов, то, конечно, нужно применять жесткие меры наказания за пропаганду именно наркопотребления, должна быть уголовная ответственность, иначе с этим злом не побороться. Вот Николай Иванович (Рыжак, член комиссии - ред.) долгое время работал в органах безопасности , связанных с пресечением незаконного оборота наркотиков, ему поручено это направление отработать, провести мы хотим отдельную комиссию именно по воспрепятствованию наркопропаганде и воспрепятствованию вовлечению в потребление наркотиков молодежью", - заявил Пискарев журналистам.
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Василий ПискаревГосдума РФРоссияОбщество
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