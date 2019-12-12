Премьер Греции ждет поддержки ЕС в связи с "турецкой провокацией"

БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Премьер-министр Греции Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что ждет от саммита Евросоюза поддержки Афин в связи с "турецкой провокацией".

"Сегодня я не просто проинформирую своих коллег о событиях в восточной части Средиземного моря, но я запрошу - и я уверен, что получу - их практическую поддержку против турецкой провокации", - заявил Мицотакис журналистам по прибытии на заседание Европейского Совета в Брюсселе.

"Так называемый меморандум о взаимопонимании между Ливией Турцией является недействительным. Он грубо нарушает суверенные права страны и не имеет юридической силы. Европа возводит дипломатическую "стену" против турецкой провокации. И на протяжении всего этого процесса наша страна не одинока, у нее очень сильные союзники", - сказал премьер Греции.

Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Турция опубликовала карту морских зон "с учетом турецко-ливийского меморандума". Турция не признает право на шельф за греческими островами.