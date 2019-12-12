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Премьер Греции ждет поддержки ЕС в связи с "турецкой провокацией"
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РИА Новости

Премьер Греции ждет поддержки ЕС в связи с "турецкой провокацией"

18:34 12.12.2019
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© Фото : пресс-служба премьер-министра ГрецииПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что ждет от саммита Евросоюза поддержки Афин в связи с "турецкой провокацией".
"Сегодня я не просто проинформирую своих коллег о событиях в восточной части Средиземного моря, но я запрошу - и я уверен, что получу - их практическую поддержку против турецкой провокации", - заявил Мицотакис журналистам по прибытии на заседание Европейского Совета в Брюсселе.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
10 декабря, 19:37
Греция попросила ООН не признавать меморандум между Турцией и Ливией
"Так называемый меморандум о взаимопонимании между Ливией и Турцией является недействительным. Он грубо нарушает суверенные права страны и не имеет юридической силы. Европа возводит дипломатическую "стену" против турецкой провокации. И на протяжении всего этого процесса наша страна не одинока, у нее очень сильные союзники", - сказал премьер Греции.
Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Турция опубликовала карту морских зон "с учетом турецко-ливийского меморандума". Турция не признает право на шельф за греческими островами.
Греция считает, что Турция пытается присвоить значительную часть греческой исключительной экономической зоны, при том что Афины и Анкара не согласовали границы ИЭЗ.
Министерство иностранных дел Греции
6 декабря, 14:20
Греция назвала попытки Турции разграничить морские зоны незаконными
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Кириакос МицотакисЕвросоюзЛивияГрецияТурцияВ мире
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