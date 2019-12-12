Более 60 человек заболели кишечной инфекцией в детсаду Ханты-Мансийска

"В детском саду "Страна чудес" города Ханты-Мансийска наблюдается подъем заболеваемости острой кишечной инфекцией... Всего зарегистрировано 63 случая, из них три ребенка находятся на лечении в стационаре", - говорится в сообщении.

По данным депздрава Югры, тяжелых форм нет, все необходимые лечебные, диагностические и противоэпидемиологические меры приняты в полном объеме. Также в ведомстве уточнили, что учреждение закрыто на карантин, остальные образовательные учреждения в окружной столице работают в обычном режиме.