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Более 60 человек заболели кишечной инфекцией в детсаду Ханты-Мансийска
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РИА Новости

Более 60 человек заболели кишечной инфекцией в детсаду Ханты-Мансийска

18:26 12.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДетский сад
Детский сад
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Детский сад. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 дек - РИА Новости. Более 60 человек заболели острой кишечной инфекцией в детском саду Ханты-Мансийска, сообщает в четверг департамент здравоохранения ХМАО - Югры.
"В детском саду "Страна чудес" города Ханты-Мансийска наблюдается подъем заболеваемости острой кишечной инфекцией... Всего зарегистрировано 63 случая, из них три ребенка находятся на лечении в стационаре", - говорится в сообщении.
Детский сад
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По данным депздрава Югры, тяжелых форм нет, все необходимые лечебные, диагностические и противоэпидемиологические меры приняты в полном объеме. Также в ведомстве уточнили, что учреждение закрыто на карантин, остальные образовательные учреждения в окружной столице работают в обычном режиме.
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РоссияХанты-МансийскПроисшествия
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