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Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов
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РИА Новости

Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов

18:16 12.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пробки на дорогах Москвы в вечерний час пик достигли девяти баллов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Основные трудности наблюдаются на центральных улицах города: Солянке, Варварке, Ильинке, Моховой и Знаменке, а также на Театральном, Китайгородском и Лубянском проезде.
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Помимо этого, затруднено движение на Москворецкой, Кремлевской, Садовнической и Болотной набережных и на Большом Москворецком, Большом Устьинским и Большом Каменном мостах.
Внешняя и внутренняя стороны Садового кольца практически сомкнулись.
На внутренней стороне ТТК пробка образовалась на участке от Новолефортовского моста до пересечения с шоссе Энтузиастов и на участке от станции метро "Дубровка" до Сущевского Вала.
На внешней стороне ТТК проблемы с движением наблюдаются : от Сущевского Вала до пересечения с улицей Нижняя Масловка и от платформы "Тестовская" до Чурской эстакады. Кроме того, пробка образовалась от улицы Автозаводская до станции МЦК "Угрешская" и от станции "Калитники" до Новорижской эстакады.
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Движение на МКАД относительно свободное. Основные пробки сформировались на Северо-Востоке, Востоке, Юго-Востоке и на Северо-Западе столицы.
Вылетные магистрали в основном свободны, однако пробки наблюдаются на Можайском, Новорижском и Ярославском шоссе.
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Московское центральное кольцо (МЦК)МоскваОбщество
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