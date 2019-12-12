Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пробки на дорогах Пробки на дорогах Москвы в вечерний час пик достигли девяти баллов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Основные трудности наблюдаются на центральных улицах города: Солянке, Варварке, Ильинке, Моховой и Знаменке, а также на Театральном, Китайгородском и Лубянском проезде.

Помимо этого, затруднено движение на Москворецкой, Кремлевской, Садовнической и Болотной набережных и на Большом Москворецком, Большом Устьинским и Большом Каменном мостах.

Внешняя и внутренняя стороны Садового кольца практически сомкнулись.

На внутренней стороне ТТК пробка образовалась на участке от Новолефортовского моста до пересечения с шоссе Энтузиастов и на участке от станции метро "Дубровка" до Сущевского Вала.

На внешней стороне ТТК проблемы с движением наблюдаются : от Сущевского Вала до пересечения с улицей Нижняя Масловка и от платформы "Тестовская" до Чурской эстакады. Кроме того, пробка образовалась от улицы Автозаводская до станции МЦК "Угрешская" и от станции "Калитники" до Новорижской эстакады.

Движение на МКАД относительно свободное. Основные пробки сформировались на Северо-Востоке, Востоке, Юго-Востоке и на Северо-Западе столицы.