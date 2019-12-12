Сорок тульских новобранцев пойдут служить в научные роты

ТУЛА, 12 дек — РИА Новости. Сорок тульских призывников отправились служить в научную роту военного инновационного технополиса "Эра" Минобороны России и научно-производственную роту Тульской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
В четверг в парке "Патриот – Тула" состоялась торжественная церемония проводов новобранцев.
"Двадцать ребят отправятся служить в технополис "Эра" в Анапе, двадцать призывников останутся в областном центре в составе научно-производственной роты. Уверен, что путь, который вы выбрали, позволит вам в дальнейшем развиваться, и после прохождения службы мы увидимся на наших оборонных предприятиях", — обратился к призывникам заместитель министра промышленности и науки Тульской области Олег Федосов.
По словам представителя правительства, в Тульской области научно-производственная рота была создана по инициативе губернатора Алексея Дюмина на базе Тульской воздушно-десантной дивизии. Она осуществляет научно-производственную деятельность предприятий АО "НПО "Сплав" им. А.Н. Ганичева" и АО "Конструкторское бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова".
"Научно-производственная рота позволяет выпускникам вуза не терять квалификации по полученной профессии, продолжать работать в своем коллективе, продолжать развиваться по выбранной специальности, не терять связи с предприятием на время службы в армии", – сказал собеседник агентства.
Тульская научная рота в военном инновационном технополисе "Эра" Минобороны России была создана в этом году по поручению Алексея Дюмина. Первый призыв прошел в июле этого года. Научные роты в рамках нацпроекта "Наука" позволяют готовить кадры для военно-научного и оборонно-промышленного комплекса страны.