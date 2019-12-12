Трутнев раскрыл детали плана развития Северного морского пути

"Мы со второго раза, как вы знаете, проект плана поддержали ... сейчас план разработан слоями: есть слой, связанный со строительством ледоколов, со строительством спасательных судов, с обеспечением связи, с развитием портовых инфраструктур, с развитием инфраструктуры, связанной с тем, чтобы транспортировать грузы ... с развитием наземной инфраструктуры авиации, потому что без авиации невозможно развивать Северный морской путь",- заявил журналистам вице-премьер.