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Трутнев раскрыл детали плана развития Северного морского пути
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РИА Новости

Трутнев раскрыл детали плана развития Северного морского пути

17:46 12.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкСеверный морской путь. Порт Певек
Северный морской путь. Порт Певек
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Северный морской путь. Порт Певек. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Зампред правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что вошло в основу плана развития Северного морского пути, но не исключил, что он может меняться в зависимости от новых проектов.
"Мы со второго раза, как вы знаете, проект плана поддержали ... сейчас план разработан слоями: есть слой, связанный со строительством ледоколов, со строительством спасательных судов, с обеспечением связи, с развитием портовых инфраструктур, с развитием инфраструктуры, связанной с тем, чтобы транспортировать грузы ... с развитием наземной инфраструктуры авиации, потому что без авиации невозможно развивать Северный морской путь",- заявил журналистам вице-премьер.
"Такой план существует, это уже основа для дальнейшего развития. Он точно будет дальше меняться и дополняться в зависимости от реализации новых проектов, но его основы уже есть",- сказал Трутнев.
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Северный морской путьЮрий ТрутневРоссияЭкономика
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