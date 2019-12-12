МИД прокомментировал возможные санкции против "Северного потока — 2"

Профильные комитеты палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. В нем вновь заложены средства на "противодействие России" в различных областях. В частности, в согласованном законопроекте предусмотрены санкции из-за строительства газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Теперь документ должен поступить на подпись президенту США

"Для нас это не является неожиданностью. Направленность абсолютно очевидна - получение односторонних преимуществ США в газовой сфере за счёт ущемления интересов европейцев, конечных потребителей", - сказал Грушко.

Он подчеркнул, что проекты, которые Россия совместно с европейскими странами разрабатывает, коммерчески обоснованы, а также укрепляют энергетическую безопасность Европы.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.