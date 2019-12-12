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МИД прокомментировал возможные санкции против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

МИД прокомментировал возможные санкции против "Северного потока — 2"

17:45 12.12.2019
11949
© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток — 2"
Строительство газопровода Северный поток — 2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
Строительство газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Возможные санкции США против "Северного потока — 2" не будут для России неожиданностью, американцы хотят получить односторонние преимущества в газовой сфере, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Профильные комитеты палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. В нем вновь заложены средства на "противодействие России" в различных областях. В частности, в согласованном законопроекте предусмотрены санкции из-за строительства газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Теперь документ должен поступить на подпись президенту США.
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"Для нас это не является неожиданностью. Направленность абсолютно очевидна - получение односторонних преимуществ США в газовой сфере за счёт ущемления интересов европейцев, конечных потребителей", - сказал Грушко.
Он подчеркнул, что проекты, которые Россия совместно с европейскими странами разрабатывает, коммерчески обоснованы, а также укрепляют энергетическую безопасность Европы.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
1910013
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Северный поток — 2Турецкий потокМИД РФАлександр ГрушкоСШАЭкономика
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